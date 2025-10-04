« Ajaccio, le Mouvement » : un meeting de rentrée à l’avant-goût de campagne électorale

Le « First » félicite ensuite les adjoints de son équipe municipale pour leur travail concernant notamment la végétalisation, l’attractivité mais aussi les résultats en matière de sécurité, qui font d’Ajaccio aujourd’hui, « la 2e ville la plus sûre de France » selon une récente enquête. La sécurité, un thème que l’actuelle majorité semble d’ailleurs vouloir mettre au cœur de ses priorités pour la campagne à venir, alors même que François Filoni, le candidat pressenti du RN sur Ajaccio, organisait au même moment une conférence de presse sur ce sujet, à quelques centaines de mètres de là : « A quoi sert une ville moderne si les familles ont peur, à quoi sert de rénover et d'investir dans nos quartiers si les trafics s'installent au pied des immeubles, à quoi sert d'embellir Ajaccio si nous laissons l'insécurité la gangréner ? L’insécurité : il y a ceux qui en parlent dans les conférences de presse et sur Facebook et il y a ceux qui agissent concrètement et efficacement ». Un discours soigneusement applaudi par certains anciens membres de la branche ajaccienne de « Palatinu », présents dans la salle.

Le premier adjoint se laissant même aller à désigner un nouvel ennemi dans la cité impériale, gangrénée par un fléau bien connu: « Je ne vais pas vous mentir, un danger monte, un poison qui gangrène qui ronge notre jeunesse : la drogue. Plus de 300 affaires de stupéfiants en 1 an, des saisies record, des réseaux qui veulent s'implanter chez nous. Alors je vous le dis clairement, nos ennemis sont la drogue et ceux qui la vendent ! », tonne-t-il engageant l’Etat à faire son travail. « Nous appelons l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes, à mettre plus de moyens pour plus de police pour plus de justice dans ce domaine », insiste-t-il avant de glisser un dernier tacle bien appuyé, cette fois-ci, en direction des autorités préfectorales « Il faut encore plus de répression, plutôt que d’aller compter les transats ou d’interdire les mariages sur nos plages ». Puis, de réaffirmer enfin son attachement et son soutien à Stéphane Sbraggia, candidat à sa propre succession en 2026 : « Merci de ne pas avoir écouté certains visiteurs du soir qui ne voulaient voir en moi qu’un ennemi intérieur, un félon ambitieux, un jeune aux dents longues. A ceux-là je veux dire que je te serai toujours loyal à toi ainsi qu’à Laurent Marcangeli ».



L’actuel maire d’Ajaccio et président d’Ajaccio Le Mouvement ! saisit la balle au bond et fait son entrée dans l’arène : « Nous sommes fiers de tout ce que nous avons réalisé, fruit d’un travail de longue haleine. Ajaccio est aimé mais aussi jalousé. Nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons et l’adversité nous va. Cette ville a toujours été merveilleuse et unique ». « L’Ajaccienne », hymne de l’actuelle majorité, peut alors retentir sous les applaudissements nourris de l’assistance : comme un avant-goût des futures élections municipales des 15 et 22 mars 2026.