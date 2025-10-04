« Ajaccio, le Mouvement » : un meeting de rentrée à l’avant-goût de campagne électorale

Membres du conseil municipal, fervents partisans, adhérents, amis ou familles, issus pour la grande majorité de la droite ajaccienne, du centre et des rangs bonapartistes, ils étaient près de 400 ce samedi matin à l’Espace Diamant pour l'assemblée générale de rentrée d’Ajaccio ! Le Mouvement. Créé par Laurent Marcangeli et relancé en 2022 par l’actuelle majorité municipale, le parti avait convié ses adhérents à se regrouper pour une démonstration de force à quelques mois seulement des élections municipales. Absent pour des raisons d’agenda politique, l’ancien (et futur ?) ministre du groupe « Horizons » a néanmoins laissé un message vidéo à ses partisans : « Cette réunion, c’est le coup d’envoi du débat de 2026. Nous avons beaucoup de choses à dire aux Ajacciens, sur ce que nous avons fait depuis 2014 et les réalisations sont nombreuses. Mais, nous avons encore beaucoup à dire pour les 20 prochaines années ». Le ton est clair, le décor est planté.
Tour à tour, les neuf membres du Comité exécutif se sont adressés à la salle, détaillant le bilan de leurs actions au sein d’A!LM. « Depuis plusieurs années, notre parti a pour mission d’être un lien actif entre les habitants et les institutions. Notre bilan est riche et concret avec la construction de 19 comités de quartiers dans toute la ville. Prochainement, nous allons en créer deux autres Cours Napoléon et au Casone », annonce Laetitia Costa. Tandis qu’Antoine Ortoli insiste sur le rôle de locomotive de la cité impériale : « Nous sommes tous ici pour défendre le rôle et les intérêts de la Capitale de la Corse » . Marina Martelli, qui voit encore plus grand : « D’ici 10 ans, Ajaccio doit devenir une véritable capitale méditerranéenne, comme Naples, Barcelone ou Athènes. Verte, vivable, préservée avec un tourisme maitrisé ».
Mais, comme à son habitude, c’est Alexandre Farina, le premier adjoint de la ville d’Ajaccio, qui va se charger de distribuer les premiers tacles et faire monter la température dans la salle en évoquant la forte mobilisation de ce samedi matin. Tout d’abord en direction du camp nationaliste : « Vous êtes 400 ce matin. Qui peut aujourd’hui en Corse, réunir 400 personnes aussi rapidement et aussi spontanément que nous ? Personne ! Nous n’avons pas eu besoin, nous, de faire descendre des cars de Bastia pour remplir nos rangs ». Puis en direction d’un autre candidat potentiel, un peu plus à droite : « Nous n’avons pas eu besoin non plus, nous, de tracter dans toutes les boites aux lettres et les pares-brises de la Ville ! ».
« Nos ennemis sont la drogue et ceux qui la vendent ! »
Le « First » félicite ensuite les adjoints de son équipe municipale pour leur travail concernant notamment la végétalisation, l’attractivité mais aussi les résultats en matière de sécurité, qui font d’Ajaccio aujourd’hui, « la 2e ville la plus sûre de France » selon une récente enquête. La sécurité, un thème que l’actuelle majorité semble d’ailleurs vouloir mettre au cœur de ses priorités pour la campagne à venir, alors même que François Filoni, le candidat pressenti du RN sur Ajaccio, organisait au même moment une conférence de presse sur ce sujet, à quelques centaines de mètres de là : « A quoi sert une ville moderne si les familles ont peur, à quoi sert de rénover et d'investir dans nos quartiers si les trafics s'installent au pied des immeubles, à quoi sert d'embellir Ajaccio si nous laissons l'insécurité la gangréner ? L’insécurité : il y a ceux qui en parlent dans les conférences de presse et sur Facebook et il y a ceux qui agissent concrètement et efficacement ». Un discours soigneusement applaudi par certains anciens membres de la branche ajaccienne de « Palatinu », présents dans la salle.
Le premier adjoint se laissant même aller à désigner un nouvel ennemi dans la cité impériale, gangrénée par un fléau bien connu: « Je ne vais pas vous mentir, un danger monte, un poison qui gangrène qui ronge notre jeunesse : la drogue. Plus de 300 affaires de stupéfiants en 1 an, des saisies record, des réseaux qui veulent s'implanter chez nous. Alors je vous le dis clairement, nos ennemis sont la drogue et ceux qui la vendent ! », tonne-t-il engageant l’Etat à faire son travail. « Nous appelons l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes, à mettre plus de moyens pour plus de police pour plus de justice dans ce domaine », insiste-t-il avant de glisser un dernier tacle bien appuyé, cette fois-ci, en direction des autorités préfectorales « Il faut encore plus de répression, plutôt que d’aller compter les transats ou d’interdire les mariages sur nos plages ». Puis, de réaffirmer enfin son attachement et son soutien à Stéphane Sbraggia, candidat à sa propre succession en 2026 : « Merci de ne pas avoir écouté certains visiteurs du soir qui ne voulaient voir en moi qu’un ennemi intérieur, un félon ambitieux, un jeune aux dents longues. A ceux-là je veux dire que je te serai toujours loyal à toi ainsi qu’à Laurent Marcangeli ».
L’actuel maire d’Ajaccio et président d’Ajaccio Le Mouvement ! saisit la balle au bond et fait son entrée dans l’arène : « Nous sommes fiers de tout ce que nous avons réalisé, fruit d’un travail de longue haleine. Ajaccio est aimé mais aussi jalousé. Nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons et l’adversité nous va. Cette ville a toujours été merveilleuse et unique ». « L’Ajaccienne », hymne de l’actuelle majorité, peut alors retentir sous les applaudissements nourris de l’assistance : comme un avant-goût des futures élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
