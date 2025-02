Ajaccio : le Lamparo rouvre après deux mois de fermeture administrative

Deux mois après l’assassinat de Pilou Giorgi, le 23 décembre dernier, l’établissement ajaccien a été autorisé à rouvrir. Sa fermeture administrative avait été décidée le 24 décembre, dès le lendemain des faits, par le préfet de Corse. Une mesure que la préfecture justifiait alors par "des risques de violences en représailles pendant les fêtes de fin d’année", ainsi que par un autre épisode de violence survenu dans le même établissement. "Cette fermeture n'était pas une sanction, mais une décision basée sur le risque que faisait courir le maintien de l’ouverture de cet établissement pour les clients", explique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse. La durée de deux mois, bien que conséquente, s’inscrivait dans le cadre légal permettant une fermeture administrative allant jusqu’à six mois en fonction de la gravité des faits.



Une réouverture sous conditions

Si la fermeture administrative a pris fin c e lundi 24 février, la réouverture du Lamparo ne s’est pas faite sans un dialogue entre les gérants et la préfecture. Ces derniers avaient sollicité un accompagnement de l’État pour garantir une meilleure sécurité dans leur établissement. Une commission de sécurité a été dépêchée la semaine dernière, en amont de la reprise, pour vérifier la conformité du site sur plusieurs points clés : sécurité incendie, évacuation des personnes et accessibilité. Menée avec la ville d’Ajaccio, les sapeurs-pompiers et la police nationale, cette inspection a conclu que l’établissement pouvait rouvrir, bien que quelques ajustements aient été demandés.



Dans le cadre de ces nouvelles mesures, "il a été recommandé aux gérants d’embaucher des agents de sécurité privéelors des soirées à forte affluence, notamment du jeudi au samedi soir" explique Florian Straser. Un renforcement qui répond à la difficulté, pour les serveurs, d’assurer seuls la surveillance de la clientèle lors de pics de fréquentation.



Un contrôle policier renforcé

Outre ces mesures internes, la réouverture du Lamparo s’accompagne d’un dispositif de surveillance accru. "Les contrôles de la police nationale et de la gendarmerie nationale vont être intensifiés dans et aux abords des établissements de nuit. Une priorité affichée par le préfet pour cette année", confirme Florian Straser. "Certaines enseignes sont en effet soupçonnées de favoriser la consommation et le trafic de stupéfiants ou d’abriter des individus porteurs d’armes illégales. Pour y faire face, les forces de l’ordre multiplieront les patrouilles à pied, entreront en contact avec les clients, le personnel et les gérants, et procéderont à des vérifications sur place."

Des contrôles plus poussés pourront être menés dans les établissements où des faits ont déjà été signalés, avec une surveillance accrue sur l’ensemble du secteur.



De plus, les gérants du Lamparo se sont engagés à renforcer leur coopération avec les forces de l’ordre. "Ils ont exprimé leur intention de signaler tout problème aux forces de l’ordre. Nous verrons si cet engagement est respecté", indique Florian Straser. Un engagement que l’État a pris en compte, tout en maintenant une vigilance renforcée sur les établissements sensibles.