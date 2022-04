Ajaccio : la ville en fête pour ses 530 ans

Depuis, au fil des années, puis des siècles, Ajaccio s’est forgé « un patrimoine, une langue, une gastronomie, une identité forte, avec des personnages marquants », relate Simone Guerrini. C’est pour célébrer cette histoire commune que la municipalité organise, du 28 avril au 31 mai, des festivités autour des 530 ans de la ville. « Notre devoir est de transmettre et de faire connaître ce patrimoine, et quoi de mieux qu’un anniversaire pour passer du passé au présent ! », lance l’adjointe à la culture. Un évènement destiné aux habitants, mais pas seulement. « Nous souhaitons que cette manifestation permette aux ajacciens de prendre conscience de cette mémoire, mais aussi à ceux de passage de la découvrir », ajoute t-elle.



Le programme s’articule autour de trois « journées phares ». Et tous les arts sont convoqués. Le cinéma, d’abord. Avec deux documentaires, « L’odeur du gaz » sur le football (le 28 avril) et « De sacs et de cordes » sur la boxe (le 30 avril), présentés à l’Espace Diamant « pour appréhender combien le sport est présent dans la ville ». La musique, ensuite. Les élèves et professeurs du conservatoire offriront un concert issu du répertoire des 15ème et 16ème siècles, à l'église Saint-Érasme, le 29 avril. Des conférences sont également organisées autour de cette fameuse année 1492, avec des intervenants comme Florian Blazin, chargé de mission à l'inventaire général du patrimoine culturel ou encore Philippe Perfettini, responsable du patrimoine au Palais Fesch.