Ajaccio : la rénovation des infrastructures sportives en débat au conseil municipal

Du côté de l’opposition, et notamment de Jean-François Casalta, du groupe Pà Aiacciu et Jean-André Miniconi, d’Aiaccio pà tutti, on se réjouit de l’initiative, tout en regrettant l’absence de structures sportives d’envergure sur la ville. Mais pour Stéphane Vannucci, « Aujourd’hui il nous manque un million d’euros ! », faisant référence à des fonds Feder « arbitrés par la Collectivité de Corse ».



Au tour du maire Laurent Marcangeli de prendre la parole. « Nous sommes une ville qui a une pratique sportive développée » souligne t-il. Pratique qui s’est renforcée, de l’avis général, durant le confinement. « Nous avons des espaces dédiés qui font partie de notre histoire et nous avons engagé de grandes opérations de rénovation : le gymnase avenue Bozzi, celui de Saint-Jean, des travaux d’entretien sur Vignetta déjà, Pierre-Cahuzac à Pietralba, le stade des Salines, le Stiletto… » Et d’ajouter le Palatinu, « qui fonctionne sur les fonds de la ville ».