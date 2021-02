Ajaccio : la recyclerie du Stiletto fait peau neuve

Si aujourd’hui 24% des déchets sont triés par les particuliers à la recyclerie, le SYVADEC espère bien la faire monter en puissance. « La recyclerie est la pierre angulaire du tri » pose Jean-Baptiste Giffon. « C’est l’outil essentiel pour inciter à trier toujours plus » poursuit-il. « Il y aura un deuxième site, plus important, à Campo dell’Oro. On fait le pari qu’on pourra recycler plus et valoriser plus » complète Etienne Ferrandi.



« En attendant, on souhaite une longue vie à cette recyclerie » conclut Jean-Baptiste Gifffon.