Ajaccio : la police nationale recrute des policiers adjoints

C’est un peu poussé par son père, lui-même policier, que Tristan, 25 ans, a décidé de franchir le pas, après avoir exercé de petits boulots, faute d’avoir obtenu son bac. Louis, 23 ans, rêvait pour sa part de devenir gardien de la paix mais voulait avant tout être sûr que le métier lui plairait. Depuis 4 ans, tous deux sont policiers adjoints à Ajaccio, l’équivalents d’emplois jeunes dans la Police Nationale.



Dans le cadre de contrats pouvant aller jusqu’à 5 ans, ces agents contractuels assistent au quotidien les gardiens de la paix en poste. « C’est un vrai marche pied pour rentrer dans la Police Nationale », relève Éric Cluzeau, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Corse-du-Sud en soulignant que neuf postes de policiers adjoints seront à pouvoir à Ajaccio dans les prochains mois. Dans ce droit fil, il invite les jeunes intéressés à pousser la porte du commissariat de la cité impériale afin d’avoir de premiers échanges sur le sujet. « Nous pouvons guider et accompagner les gens qui souhaiteraient devenir policier adjoint », insiste-t-il.



Accessible sans condition de diplôme, ces contrats sont aujourd’hui ouverts aux 18-30 ans disposant d’un casier judiciaire vierge et ayant réussi des tests psychotechniques et sportifs qui peuvent être passés directement à Ajaccio. Les lauréats de ce concours partent par la suite sur le continent pour 4 mois de formation en école, à l’issue desquels ils sont affectés dans une localité qu’ils ont, la plupart du temps, pu choisir. Dans la foulée, ils sont pleinement intégrés aux patrouilles, aux côtés desquelles ils exercent des missions très diverses sur le terrain et dans les commissariats. Une expérience qui aide grandement à préparer le concours de gardien de la paix. Pour preuve, les deux jeunes Ajacciens viennent de réussir celui-ci en ce début d’année et s’apprêtent à s’envoler pour de nouveaux horizons.