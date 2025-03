Ajaccio : la municipalité freine sur l'extension du stationnement payant et assume "une copie à revoir"

C’est par le biais d’un communiqué de presse tombé vendredi soir que les Ajacciens ont appris que le nouveau schéma de stationnement payant, qui devait

en vigueur le 2 avril prochain, a tout simplement été abandonné par la majorité municipale. L’adoption de ce nouveau schéma de stationnement avait pour ambition d’améliorer les conditions d’utilisation du domaine public, mais aussi de faciliter l’accès des résidents au centre-ville.

ajoute également le maire d’Ajaccio.

Pourtant voté à la quasi-unanimité, hormis l’abstention de Jean-François Casalta, lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2024, ce nouveau schéma de stationnement prévoyait notamment une nouvelle tarification, des abonnements étendus aux habitants de la CAPA, aux artisans et aux professionnels de santé mais aussi et surtout une extension du périmètre du stationnement payant de l’entrée de ville jusqu’au quartier du Trottel, là où la gratuité était de mise. La forte mobilisation de nombreux résidents, notamment de ces quartiers, après réception d’un courrier explicatif de la Ville la semaine dernière, a eu raison du retrait de ce projet, parfaitement assumé par Alexandre Farina, le premier adjoint de la Ville d’Ajaccio :

« J’ai entendu le message des Ajacciens et décide en conséquence de retirer la délibération relative au nouveau schéma de stationnement ».entrer« Je constate que cet objectif, qui s’inscrit dans notre politique de mobilité, doit être mieux appréhendé à un moment où nous réalisons les travaux d’extension du parking du Diamant, à un moment où nous travaillons sur un réseau de transport en commun plus performant et plus innovant. Nous poursuivrons notre travail, quartier par quartier, pour obtenir la plus grande adhésion de nos concitoyens sur ces sujets »« Cette décision est motivée par le fait que nous ayons entendu le retour mitigé des Ajacciens concernant l’extension du périmètre de stationnement payant. Nous avons décidé de revoir notre copie, sur laquelle il apparaît quelques angles morts. Il y a des paramètres à corriger et nous avons décidé de manière collégiale de retirer ce projet ».



Pour autant, la problématique du stationnement reste récurrente à Ajaccio et nécessitera forcément des ajustements après concertation : « Nous avons constaté que le périmètre de stationnement est très large mais il est obstrué par un nombre conséquent de voitures ventouses. Il y a un donc un manque évident de turn-over autour des commerces du centre-ville. C’est ce qui fait baisser l’attractivité de notre hypercentre car ce stationnement de trop longue durée empêche les commerces de travailler correctement et les potentiels acheteurs de venir acheter. D’autre part, les résidents ont de plus en plus de mal à se garer près de chez eux. C’est pourquoi nous avions voulu mettre en place cette nouvelle politique tarifaire et ces nouvelles zones payantes (…) Prenons l’exemple du Cours Napoléon : il y a 5-6 véhicules qui devraient pouvoir se garer sur une même place lors d’une journée complète avec un turn-over normal, si l’on prend l’exemple d’une ville de même strate qu’à Ajaccio. Or, aujourd’hui, il n’y a seulement que deux véhicules qui se garent sur cette même place, c’est trop peu ! ». Actuellement, la Ville d’Ajaccio dispose de 2 290 places de stationnement payant sur voirie. L’extension de la zone horodatée prévoyait l’intégration de 950 places supplémentaires, portant le total à 3 240 places.