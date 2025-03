Ajaccio : la mobilisation des lycées agricoles se poursuit malgré l’interdiction préfectorale

La contestation contre la réforme des lycées agricoles se poursuit ce mardi dans les rues d’Ajaccio. Malgré l’interdiction préfectorale de tout rassemblement devant le port de commerce, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis en fin de matinée en bas du cours Napoléon, où un barrage filtrant a été mis en place peu avant 11 heures. Venus des lycées agricoles de Borgo et de Sartène, rejoints par des élèves d’établissements ajacciens, ils ont ensuite entamé une marche en direction de la préfecture.



Cette action s’inscrit dans le prolongement de l’appel lancé par l’intersyndicale STC, SGEN-CFDT, SEA-Unsa et CGT-Agri, qui avait annoncé un "blocage du port de commerce" pour cette journée. Une initiative rapidement contrecarrée par le préfet de Corse, Jérôme Filippini, qui a pris dans la matinée un arrêté interdisant tout rassemblement devant l’entrée du port. Dans son communiqué, la préfecture évoque un risque de paralysie « disproportionnée » d’une infrastructure jugée « essentielle pour les habitants et les acteurs économiques de l’île ».