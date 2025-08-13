Ajaccio: la mairie reprend les rênes du Tennis Club du Casone à partir du 1er septembre

Fini les polémiques, les prises de bec sur les réseaux sociaux et autres débats houleux. Après le départ de l’ancienne équipe dirigeante et notamment de Marc-Aurèle Armani, l’entraîneur et gérant du Tennis de Club du Casone, la Ville d’Ajaccio a tourné la page et s’emploie depuis plusieurs semaines à trouver une solution d’urgence pour permettre la continuité au sein de l’emblématique club ajaccien, qui comptait près de 200 jeunes licenciés la saison dernière.



Ce mercredi après-midi, dans un communiqué, la Ville d’Ajaccio annonce la reprise des courts à compter du 1er septembre prochain : « La Ville d’Ajaccio a le plaisir d’annoncer la réouverture des Tennis du Casone à partir du 1er septembre 2025. Désormais ouverts tous les jours, les courts seront gérés en régie municipale, offrant un cadre rénové et un encadrement de qualité à tous les passionnés de tennis. Dans le cadre de cette reprise, la municipalité assurera désormais l’ensemble des activités liées à l’exploitation des courts et à l’animation de l’école de tennis du Casone. Trois professeurs diplômés, titulaires du Brevet d’État, encadreront les cours et proposeront un accompagnement de qualité aux jeunes joueurs. L’école de tennis accueillera les enfants et adolescents de 4 à 18 ans, avec des formules adaptées à chaque âge et niveau de pratique ». La Ville d’Ajaccio devrait proposer des formules et cotisations à partir de 150 euros l’année.



Jean-Paul Stefani, Gilles Ponzevera et Anthony Beuhorry pour animer le club



Selon nos informations, deux employés municipaux, à savoir Gilles Ponzevera et Anthony Beuhorry, professeurs et joueurs ajacciens, seront détachés pour assurer les cours sous la houlette de Jean-Paul Stefani, nouveau directeur du site et ancien gérant du TC des Milelli notamment. Dans cette nouvelle optique, deux journées portes ouvertes seront organisées sur site, les mercredi 3 et mercredi 10 septembre 2025, de 10h à 17h, l’occasion pour tous de rencontrer l’équipe pédagogique et de s’informer sur les modalités d’adhésion et d’inscription.



Pour rappel, la Ville d’Ajaccio mobilise un budget de près de 800.000 € pour remettre en état, dès le mois d’octobre prochain, l’ensemble des courts du Casone. Ces travaux, rendus urgents par l’état actuel des équipements, seront réalisés par phases (deux terrains à la fois sur six), afin de maintenir l’activité sportive, notamment celle de l’école de tennis.