Ajaccio : la jeunesse corse rend hommage à Pasquale Paoli sur la scène du Théâtre l’Empire

Le Théâtre de l'Empire d'Ajaccio a récemment accueilli une journée exceptionnelle dédiée à la mémoire de Pasquale Paoli, figure emblématique de l'histoire corse. Dans le cadre de la 7ᵉ édition de l'appel à projets « E so vite, facenu a nostra storia », des élèves du premier et du second degré ont présenté des œuvres artistiques variées, témoignant de leur appropriation de l'héritage laissé par le général corse.



La journée a débuté par l'accueil des participants dans la majestueuse salle du Théâtre de l'Empire, en présence de son directeur, Michel Marti. Le programme de la journée était riche et structuré. Chaque groupe disposait de 15 minutes pour présenter son projet, suivi d'une session de questions-réponses. Des prestations variées qui ont retenu l’attention du public : théâtre, chants, projections de vidéos, chjami è rispondi, lectures de bandes dessinées et même des maquettes réalisées avec des Playmobil ont témoigné de la créativité des élèves. Dominique Poggioli, directeur académique, a exprimé sa satisfaction quant à l'implication des enseignants et des élèves : « Au-delà du tricentenaire de Pasquale Paoli, cette action est très importante. La création, le travail, tout ce que vous allez présenter sur scène aujourd'hui sont des exercices fondamentaux. Ils développent la maîtrise de la langue orale, la créativité et le travail collectif. Ces actions, portées par la Collectivité et l'Académie, permettent de développer chez vous beaucoup de confiance et de valorisation. »



Les présentations s’enchaînent, les applaudissements sont nombreux, les professeurs heureux de voir l’accomplissement des projets qu’ils ont menés : « On travaille dessus depuis plusieurs mois, il a fallu trouver les idées, choisir le support. Chaque année, c’est un challenge qu’on lance aux élèves, il faut réussir à présenter quelque chose. »



Les élèves ont pris la parole, présentant avec enthousiasme le fruit de leurs recherches et de leur créativité. L'un d'eux a confié :

« Nous avons découvert un homme passionnant, qui a tant fait pour la Corse. C'était un honneur de travailler sur sa vie et de partager cela avec vous. » Un autre élève ajoute : « Ce projet nous a permis de mieux comprendre notre histoire et de renforcer notre fierté d'être Corses. »



Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et de l'éducation, a souligné l'importance de cette démarche : « Au-delà de la réalisation de pièces de théâtre, cette 7ᵉ édition a permis aux établissements scolaires de s'emparer de cette figure historique. Mais il y a aussi une transmission inversée, où les jeunes nous font passer un message. C'est toute la réussite et la force de ce projet. C’est aussi l’opportunité pour nos jeunes de se produire sur une vraie scène à Biguglia à l’espace Carlu Rocchi et à Ajaccio au Théâtre de l’Empire. »



À la fin de la journée, tous les élèves sont repartis avec une médaille confectionnée pour l'occasion, en récompense du travail accompli, ainsi qu’un trophée qui se retrouvera dans leur salle de classe. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre la Collectivité de Corse et l'Académie de Corse, a non seulement permis de commémorer le tricentenaire de Pasquale Paoli, mais aussi de renforcer l'apprentissage de la langue corse, de développer les compétences artistiques des élèves et de raviver la mémoire collective autour de cette figure emblématique. En somme, cette journée au Théâtre de l'Empire a été une belle démonstration de la vitalité de la jeunesse corse et de son attachement à son patrimoine culturel et historique.