Ajaccio : la ferme aquacole Gloria Maris renonce à son projet d'extension

Après plus de 20 ans d’attente, le 27 juillet dernier, Acquadea déposait pour sa ferme marine des Sanguinaires une demande de permis de construire portant sur le déplacement de ses installations terrestres hors des limites actuelles du Grand site. L'objectif pour le groupe Gloria Maris, qui possède l'établissement depuis deux décennies était celui de libérer l'espace actuel, en face de la maison d'accueil, et construire un nouvel édifice à quelques centaines de mètres du site classé."En janvier 2020, le Conseil municipal de la Ville d’Ajaccio votait favorablement pour l’attribution de cette parcelle. En mai 2021, le projet déposé a été validé lors du dernier Comité de Pilotage (Copil) réunissant toutes les parties prenantes : Services de la Préfecture, de la Ville, de la CAPA, de l’ABF, du directeur du Grand site et du maire Laurent Marcangeli. explique la direction dans le communiqué. A notre grande surprise, sans que nous n’ayons été associés à de quelconque échanges ou réflexions complémentaires, nous avons appris par les médias qu’un nouvel avis a été demandé par le Syndicat mixte pendant l’été 2022 à un expert paysagiste-conseil. Celui-ci y expose que le Syndicat Mixte souhaite développer ses activités touristiques marines et terrestres, en créant notamment un nouveau parking en amont de la Maison du Grand site en remplacement d’un espace boisé. Ces nouvelles activités seront susceptibles de créer des conflits d’usage aujourd’hui inexistants et sont de nature à remettre en cause l’existence même de la base terrestre de la ferme et au-delà donc, la pérennité de la ferme aquacole. ""Ainsi", continue le communiqué "le paysagiste fait fi, à la fois de l’expertise rendue par l’inspecteur Général des Grands sites de France, mais aussi des avis favorables du Copil, de la DREAL, de l’ABF, ignorant totalement le poids social et économique d’une activité artisanale et agricole qui existe depuis plus de 30 ans et qui est inscrite comme filière stratégique pour la Corse au PADUCC.Plus encore, nous avons appris par les élus siégeant au conseil syndical du syndicat mixte du Grand Site de la Parata le 29 septembre dernier, que c’est ce seul avis du paysagiste qui a été présenté aux membres, ainsi qu’au Président des Grands sites de France, sous le titre trompeur de « Projet d’extension de l’activité terrestre de la ferme aquacole », sans même que ne leur soit présenté le projet déposé par la ferme, ni même les recommandations de l’Inspecteur Général, ni enfin les conclusions favorable de la DREAL et de l’ABF.L’avis du paysagiste est basé sur des éléments totalement erronés, sans doute liés à une méconnaissance de l’apport du projet et du cadre contraint dans lequel notre activité s’exerce. Plus encore, de très graves erreurs d’interprétations aboutissent à des conclusions de nature à induire en erreur le lecteur et à condamner notre entreprise reconnue pour ses valeurs et ses engagements environnementaux et qui s’inscrit dans une filière stratégique votée par la Région et par l’État, avec les conséquences économiques, politiques, sociales et sociétales qui en découleraient.Aussi, dans ce contexte de grande confusion, en présence d’informations erronées portées à la connaissance des décideurs et d’un regrettable manque de transparence dans les procédures menées, nous décidons de retirer notre demande de permis de construire.Et nous demandons à l’ensemble des parties prenantes de bien vouloir se remettre autour de la table au plus vite, afin que tous les éléments de clarification puissent être portés aux débats. Ensemble, nous devons travailler sereinement à la construction d’une inclusion réussie de notre activité agricole et artisanale dans un projet agro-touristique parfaitement en adéquation avec la beauté du site auquel nous sommes viscéralement attachés.La ferme que nous dirigeons depuis 20 ans correspond non seulement aux objectifs des Grands Sites de France de « faire coexister les activités artisanales ou agricoles et les sites protégés (**)» mais également fait honneur à la Corse qui travaille et valorise son capital humain et patrimonial."