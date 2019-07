Ajaccio : la famille acéiste réunie autour de son nouveau président

Plusieurs centaines de supporters présents sous un chapiteau prévu à cet effet devant la tribune de presse du stade François-Coty. Aux abords du stade, des dizaines de voitures. Dans les travées, les supporters attendent les joueurs pour la présentation du groupe 2019-2020 Les dirigeants, eux sont déjà sur place. Notamment Christian Leca, le nouveau président. La sono concoctée par Jean-Do Gaziello, le responsable com du club et l’une des chevilles ouvrière, donne de la « voix ». Finalement, après quarante-cinq minutes d’attente, les joueurs de l’ACA arrivent un à un précédé de leur emblématique capitaine Yoahn Cavalli. Au programme de cette « stonda aiaccina » et avant le verre de l’amitié pour toute la famille des « rouge et blanc », la présentation des quatre nouvelles recrues : Gaëtan Courtet, Cyrille Bayala, Mathieu Huard et Gaël Andonian. L’occasion, également de présenter les trois maillots pour la saison à venir : rouge et blanc (domicile), blanc, violet (extérieur) ainsi que les maillots des gardiens de but (noir, orange, vert…). Enfin, avant des selfies, autographes et discours avec les nouveaux joueurs, notamment Gaëtan Courtet, très sollicité, la toute première allocution du nouveau président Christian Leca, très ému, rappelant le passé du club, se félicitant que toute la famille acéiste soit réunie et évoquant les trois moteurs du club (groupe professionnel, restructuration interne et formation). Tout est fin prêt du côté de l’ACA avant les trois coups du championnat ce vendredi face au Havre.



Christian Leca : « Une ère nouvelle s’ouvre pour l’ACA »



Vous êtes le nouveau président de l’ACA. Une émotion particulière ?

Forcément parce que je me retrouve à la tête d’un club qui a toujours été dans mon cœur. J’ai connu le stade Jean Lluis en 1966 et j’étais déjà supporter de l’ACA. Je suis parti du stade Jean Lluis sur des banquettes en bois et j’arrive à Timizolu en tant que président cinquante ans après. C’est effectivement avec beaucoup d’émotions.



Quels axes comptez-vous développer ?

On va s’inscrire dans la continuité du travail accompli jusqu’à aujourd’hui en mettant l’accent sur la formation des jeunes. Le tissu économique est faible sur Ajaccio et nous sommes face à une certaine difficulté pour trouver des investisseurs privés, la solution passera par la formation des jeunes qui seront vendus et permettront au club d’avoir une plus-value et de poursuivre son avancée.



Vos premiers chantiers?

Nous allons recruter un Directeur Général pour mettre en place un organigramme qui nous a quasiment été imposé par la DNCG. Le tout pour remettre le club en fonctionnement suite aux préconisations extrêmes du gendarme financier du foot français. Il faut reconnaître, en effet, que l’on est passé tout près de la correctionnelle.



Une nouvelle page s’ouvre pour l’ACA ?

J’espère. Mais je n’oublie pas le travail accompli par Léon Luciani durant quatre années. Il s’est heurté à des difficultés multiples et a eu beaucoup de mal à résoudre certains problèmes qui n’étaient pas de son fait. Je lui tire un grand coup de chapeau. Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux investisseurs correspond à un nouveau mode de fonctionnement du club et je suis très honoré d’en être le président et aussi l’instigateur. C’est une ère nouvelle qui débute.



Le recrutement cette saison ?

On a réussi, malgré un sort défavorable, à recruter un garçon comme Gaëtan Courtet, très convoité, Cyrille Bayala et deux jeunes joueurs. On attend encore un ou deux joueurs pour compléter le groupe de cette saison. Une équipe qui sera compétitive d’entrée de jeu face au Havre vendredi.



Objectif maintien pour l’ACA ?

Et pourquoi pas un peu plus…Vous verrez…