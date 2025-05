Ajaccio : la Banque de France remet ses prix du microcrédit en Corse

À Ajaccio, ce mardi 28 mai, la Banque de France a décerné le prix régional du microcrédit personnel à un couple résidant dans un village de l’Alta Rocca. Accompagnée par l’UDAF de Corse-du-Sud, cette famille a pu bénéficier d’un microcrédit pour acquérir un véhicule, indispensable à la fois pour les déplacements professionnels et pour les besoins du foyer. « Les lauréats avaient déjà démontré leur volonté de respect des engagements et d’intégration », souligne la Banque de France, qui met en avant leur parcours exemplaire.



Quelques jours plus tôt, le 20 mai à Corte, c’est Sandy A. qui recevait le prix du microcrédit professionnel. Spécialisée dans la pose de perruques, elle accompagne un public essentiellement féminin, notamment des femmes en traitement contre la maladie. Elle est suivie par l’ADIE de Bastia. Son activité, à la fois sociale et entrepreneuriale, a été rendue possible grâce au soutien de ce dispositif. « Le microcrédit consiste à prêter de petites sommes d’argent à des personnes ayant des difficultés d’accès au crédit bancaire classique », rappelle Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France pour la Corse. Il précise que ce prêt est accordé à condition d’un accompagnement social tout au long du remboursement, afin d’assurer la réussite du projet. « À la Banque de France, nous souhaitons en faire la promotion parce qu’il favorise la lutte contre l’exclusion. Le microcrédit est un instrument d’inclusion financière », ajoute-t-il.



En Corse, l’ADIE recense 280 microcrédits mobilité attribués depuis 2010, dont 67 en 2024 (29 en Corse-du-Sud, 38 en Haute-Corse). « Un quart des entreprises que nous finançons ne pourraient pas voir le jour sans ce dispositif », précise l’association.