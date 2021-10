Ajaccio : la 7e édition de l'international de pétanque se tient ce weekend

En 2019, plus de 2000 joueurs s'étaient réunis sur les terrains de jeu pendant les 5 jours rassemblant plus de 40000 spectateurs autour de la pétanque. En 2021, pour sa septième édition, l'international de pétanque de la Ville d'Ajaccio vise encore plus haut et veut créer autour de la pétanque un authentique lieu de vie, de convivialité, accessible à tous. Plus de 2500 joueuses et joueurs de 10 pays sont attendus les 16 et 17 octobre sur la place du Diamant pour un weekend de sport et fête autour des boules.Une dizaine d’animations sera répartie sur l’ensemble du village IPA : jeux et activités ludiques, expositions, performances boulistiques. Le public aura ainsi pu profiter d’une multitude d’activités gratuites favorisant les échanges avec les partenaires, les exposants, les champions de pétanque Pour plus d'infos visitez la page Facebook de la ASP – Ajaccio Sport Pétanque