Ajaccio : l’incendie de Mezzavia est maitrisé

Un violent incendie, dont le panache de fumée était visible depuis le centre-ville d’Ajaccio, a touché une zone commerciale à proximité du stade Ange Casanova à Mezzavia ce mercredi après-midi. Le feu qui s’est déclaré devant le garage « Tuning Auto » a en effet rapidement embrasé les véhicules stationnés devant le bâtiment, puis a gagné le maquis.



80 sapeurs-pompiers et un hélicoptère bombardier d’eau ont été mobilisés sur place. Un important dispositif qui a permis de maitriser l’incendie en début de soirée. « Il aura touché au total 4,3 hectares et brûlé 29 voitures et deux motos », indique Florian Straser, le directeur de cabinet de Corse-du-Sud en précisant qu’il ne reste désormais plus que « des fumées résiduelles » et que les risques sont écartés.



Du fait du vent qui a un temps poussé les fumées vers la commune d’Afa, durant l’après-midi, la préfecture avait recommandé aux riverains de garder leurs portes et fenêtres fermées, rappelant que l’inhalation de fumées d’incendie peut être dangereuse, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Malgré ces précautions, trois personnes, « des curieux qui se sont approchés malgré les consignes » ont été incommodées par les fumées et prises en charge par les sapeurs-pompiers selon le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud.



Des sans abris qui devaient passer la nuit dans un centre d’hébergement situé dans la zone ont pour leur part été dirigés vers un gymnase « afin d’éviter toute problématique ».



Selon les premiers éléments donnés par la préfecture, l’origine du sinistre serait accidentelle. « Avant que l’incendie ne débute, deux personnes étaient en train d’effectuer des travaux sur un véhicule. Une de ces deux personnes s’est signalée d’elle-même auprès du commissariat », a expliqué Florian Straser en notant qu’il reste à savoir « quel est le statut exact de ces deux personnes et pourquoi elles intervenaient sur ce véhicule ». « Le parquet décidera s’il y a des suites judiciaires à donner », a-t-il ajouté.



Grâce à l’action des équipes d’EDF, en début de soirée le courant électrique a par ailleurs pu être rétabli sur la « très grande majorité de la zone ».



Dans un point en début de soirée, la préfecture a par ailleurs expliqué que les quelques explosions qui ont pu être entendues par les riverains au cours de l’incendie étaient dues à des « bouteilles de gaz stockées dans le bâtiment ».