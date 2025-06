Ajaccio : incendie sur le site EDF de Baleone. Plusieurs foyers ont été privés électricité

C.-V. M le Dimanche 15 Juin 2025 à 18:13

Pour des raisons qui restent à déterminer un incendie s'est déclaré ce dimanche sur le site EDF de Baleone privant ainsi plusieurs foyers ajacciens et résidents des communes voisines d'électricité. D'importants moyens de secours se sont rendus sur place. Selon la préfecture de Corse 12 000 foyers ont été impactés par l'incendie de l'un des transformateurs EDF. Les équipes d'Electricité de France et les différents services de secours se sont multipliés pour maîtriser les effets de cet incendie.

En de soirée la situation est revenue à la normale : les services de secours et EDF s’étaient rendus maîtres de la situation au grand soulagement des clients d’EDF d’Ajaccio et de sa région qui , impactés par l’incendie du transformateur, pouvaient à nouveau bénéficier de la fée électricité.