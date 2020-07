Ajaccio : franc succès pour le lancement de la campagne gratuite de dépistage Covid-19

Ce lundi 27 juillet, les ajacciens étaient invités à se rendre à la Halle du marché d'Ajaccio et au Carrefour de Finosello pour s'inscrire au dépistage gratuit proposé par l'ARS en partenariat avec la mairie d'Ajaccio et la commune de Sarrola-Carcopino. Ainsi plus de 150 personnes se sont rendues à la mi-journée avec la volonté de se faire tester. Pour les personnes présentes en ce jour, l'ARS a donné un lieu et un horaire de rendez-vous afin d'effectuer le dépistage.



Pour veiller au bon déroulement de l'action de ce jour, Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l'ARS de Corse ainsi que le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli s'étaient rendus sur place.

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits.



La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer, le cas échéant, des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus. L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.



Les inscriptions seront également accessibles le mardi 28 juillet au Leclerc Baléone de 11 à 13 heures. Ainsi que de 16h30 à 19h30 à l'Atrium.

A la suite de la forte affluence ce lundi 27 juillet, un créneau d'inscription supplémentaire sera communiqué demain.



Ce dépistage est réservé aux personnes majeures. Pour s'inscrire, il faut se munir de sa carte vitale ou son numéro de sécurité sociale.