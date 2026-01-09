Ajaccio et Corte, capitales de l’escalade corse le temps d’un week-end

Le championnat régional d’escalade se déroule ce week-end entre Ajaccio et Corte, confirmant l’importance de cet événement dans le paysage sportif insulaire. Organisée par la Ligue Corse Montagne Escalade, cette compétition officielle permet d’attribuer les titres de champions régionaux et s’inscrit pleinement dans la mission de développement et de promotion de l’escalade en Corse, aux côtés des autres disciplines de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.



Le samedi, les épreuves de difficulté se dérouleront à Ajaccio, au Palatinu, où près de 75 concurrents sont attendus pour évoluer sur des murs de 15 mètres, alliant technique, endurance et gestion du stress. Le dimanche, les compétitions se poursuivront à Corte, au complexe sportif de Chabrières et à la halle des sports de l’université, avec les disciplines du bloc et de la vitesse, plus explosives et spectaculaires, qui devraient réunir près d’une centaine d’athlètes.



Une discipline en plein essor

Pour Yann Vacher, président de la commission escalade, ce championnat s’inscrit dans une dynamique très encourageante : « C’est un championnat qui se déroule sur deux journées, avec le premier jour à Ajaccio pour les épreuves de difficultés sur corde, puis le lendemain à Corte pour le bloc et la vitesse. Ces championnats régionaux traduisent la bonne santé de l’escalade corse, avec notamment des résultats encourageants lors des dernières compétitions de bloc en région PACA. »



Huit catégories sont représentées lors de ce championnat régional, allant des U11 aux vétérans : U11, U13, U15, U17, U19, seniors, vétérans 1 et vétérans 2, illustrant la diversité des pratiquants et la vitalité de l’escalade en Corse. Au-delà de l’enjeu sportif, l’événement met en lumière un sport en plein développement sur l’île, fort de plus de 600 licenciés et soutenu par un important réseau de bénévoles, confirmant la place croissante de la Corse sur la scène régionale de l’escalade.

