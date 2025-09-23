CorseNetInfos
Ajaccio : deux jeunes hommes condamnés à 12 et 9 mois de prison pour transport de stupéfiants


MP le Mardi 23 Septembre 2025 à 15:59

Ce lundi, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné deux jeunes hommes à 12 et 9 mois de prison pour transport de produits stupéfiants. L'occasion pour le parquet d’Ajaccio de rappeller que la lutte contre les stupéfiants figure plus que jamais parmi ses domaines prioritaires d'action publique.



Le parquet d’Ajaccio poursuit son action offensive en matière de lutte contre les stupéfiants. Ce lundi, deux jeunes hommes, présentés en comparution immédiate, ont été condamnés à 12 mois et 9 mois d’emprisonnement pour transport de produits stupéfiants par le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
 
L’affaire remonte au 18 septembre, lors d’un contrôle mené en début de soirée par la BAC d’Ajaccio, au niveau du terrain de tennis des Milelli. Le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, dévoile en effet dans un communiqué que quatre jeunes avaient alors été interpellés, dont « une jeune femme trouvée porteuse d’une barrette de résine de cannabis ». « Lors de son interpellation, la jeune femme demandait à ses amis d’aller faire le ménage », indique le procureur en ajoutant qu’une surveillance discrète avait par la suite été menée par les policiers de la BAC à proximité de son logement et leur avait permis de constater que des sacs avaient été placés dans le coffre d’une voiture par l’un des jeunes. 
 
« Le véhicule des trois protagonistes était à nouveau contrôlé par la police. Il était retrouvé 250 grammes de résine de cannabis et plusieurs grammes d’herbe de cannabis », poursuit Nicolas Septe.
 
Connus de la justice pour des affaires liées à la consommation de stupéfiants, dont l’un en récidive légale, deux jeunes hommes ont alors été placés en garde à vue puis ont été déférés au parquet le 19 septembre et incarcérés en attendant leur jugement. « Devant le tribunal les deux jeunes hommes tentaient de faire valoir leurs efforts accomplis en termes de réinsertion ce qui était contrecarré par les rapports du service pénitentiaire et d’insertion. L’un d’eux indiquait n’être au courant de rien », détaille encore le procureur. À l’issue des débats, les deux jeunes hommes ont donc été condamnés pour transport de produits stupéfiants, mais relaxés du chef de détention, et ont été incarcérés. 
 
L’occasion pour le procureur de la République d’Ajaccio de rappeler que la lutte contre les stupéfiants figure parmi les domaines prioritaires d’action publique du parquet et rejoint le plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien (PADRSQ) récemment signé entre le parquet et la préfecture. « Il convient aussi de souligner l’action déterminante et déterminée des officiers et agents de la police judiciaire du département pour mener et élucider les enquêtes  », note-t-il encore. 




