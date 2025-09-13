Conduite sous emprise : une hausse de 75 % des interpellations dans le Grand Bastia

(Archives CNI)
Pour les policiers, cette évolution traduit la persistance de comportements dangereux au volant. Le risque est particulièrement élevé lorsque l’alcool et le cannabis sont associés : ce mélange multiplie par 29 la probabilité de provoquer un accident mortel.
La police nationale rappelle que la lutte contre l’insécurité routière reste une priorité. Des contrôles renforcés sont annoncés dans les prochaines semaines, notamment lors des périodes de forte circulation autour de Bastia.
