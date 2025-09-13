CorseNetInfos
Conduite sous emprise : une hausse de 75 % des interpellations dans le Grand Bastia


La rédaction le Samedi 13 Septembre 2025 à 17:45

Dans le secteur de compétence de la police nationale de Haute-Corse, qui couvre notamment le Grand Bastia, 112 conducteurs ont été interpellés pour conduite en état alcoolique et/ou sous l’emprise de stupéfiants au cours des huit premiers mois de l’année. Ils étaient 64 sur la même période en 2024, soit une augmentation de 75 %



(Archives CNI)
Pour les policiers, cette évolution traduit la persistance de comportements dangereux au volant. Le risque est particulièrement élevé lorsque l’alcool et le cannabis sont associés : ce mélange multiplie par 29 la probabilité de provoquer un accident mortel.
La police nationale rappelle que la lutte contre l’insécurité routière reste une priorité. Des contrôles renforcés sont annoncés dans les prochaines semaines, notamment lors des périodes de forte circulation autour de Bastia.





