Ajaccio : des boudins de cheveux recyclés pour prévenir de la pollution maritime

Et si en allant chez le coiffeur, on agissait contre la pollution marine ? C ’est ce qu e propose la classe de CAP coiffure du CFA d’Ajaccio qui, dans le cadre du concours national « Entreprendre pour apprendre », récupère les cheveux coupés dans les salons où ils travaillent pour fabriquer des boudins flottants lavables, antipollution .



Ce lundi 4 avril, les apprentis étaient réunis sur le port Charles Ornano à Ajaccio, au niveau de la station d’avitaillement, pour mettre à l’eau trente mètres de boudins fabriqués à base de jersey tubulaire remplis de cheveux, d’une frite flottante et d’une corde.

Ce dispositif permet, grâce à la fibre capillaire « lipophile », d’absorber les matières grasses déversées dans l’eau comme peut l’être le carburant des bateaux. « On sait qu’un kilo de cheveux absorbe 8 litres d’hydrocarbure. Le projet des élèves est innovant, n ous l’ avon s bien sûr encouragé », lance Paul Corticchiato , le directeur du port qui peut accueillir 1000 embarcations allant de 4 à 35 mètres.



L éa Lucian i , 17 ans, en deuxième année de CAP coiffure, se réjouit de voir aboutir ce projet écoresponsable sur lequel elle et ses camarades de classe travaillent depuis septembre 2020. « D’habitude, une fois coupés, on jette les cheveux. On s’est posé la question de ce à quoi ça pouvait servir, alors on a fait des recherches et on est parti sur le recyclage », explique-t-elle.

« Quand les clients me voyaient récupérer les chutes, ils s’interrogeaient. Quand je leur expliquais le projet, ils étaient vraiment heureux de savoir qu’on allait les réutiliser », continue Line Lescrohart , 16 ans qui ​c haque lundi, comme les autres élèves revenait au CFA avec deux sacs poubelle remplis de cheveux.