Ajaccio : début des travaux pour la future "cité Grossetti"

Le chantier à 5 200 000 euros affiche l’ambition de transformer l’austère bâtiment militaire en un lieu ouvert, dédié aux entreprises insulaires. « L’objectif est de créer un espace de 2 500 mètres carrés qui offrira tout un parcours résidentiel aux chefs d’entreprise et porteurs de projets », explique Audrey Paoletti, directrice de la Maison Entrepreneur, Entreprise et emploi (M3E), qui sera appelée à gérer la cité Grossetti une fois livrée. Concrètement, une fois la porte franchie, le chef d’entreprise pourra trouver toutes les informations dont il a besoin, et, au-delà, bénéficier d’un accompagnement plus ou moins poussé, en fonction de l’avancement de son projet. La cité Grossetti abritera ainsi une pépinière et un hôtel d’entreprises. La première proposera un hébergement à un tarif inférieur à celui du marché, couplé à un service d’accompagnement. Les entreprises les plus avancées pourront, quant à elles, bénéficier uniquement d’une solution d’hébergement, grâce à l’hôtel d’entreprises. « Toutes les phases de la vie de l’entreprise sont prises en compte pour ne laisser personne sur le carreau », commente la directrice de la M3E.