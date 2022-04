Ajaccio : de violents affrontements en marge de la manifestation pour Yvan Colonna

Cette troisième mobilisation en l’espace d’un mois a réuni au moins 3 800 personnes selon un premier comptage communiqué par les autorités à l’AFP, 14 000 selon les organisateurs. En tête de cortège, on pouvait apercevoir notamment le frère d’Yvan Colonna, ainsi que son fils. Des personnalités politiques comme le président du conseil Exécutif Gilles Simeoni ou le leader de Core in Fronte Paul-Félix Benedetti avaient fait le déplacement.



Le cortège, massé derrière une banderole « Statu francese assassinu », a quitté le quartier des Salines vers 15 heures pour rejoindre la préfecture. Au milieu des dizaines de banderas, le drapeau corse frappé de la tête de Maure, émergeaient un drapeau basque et un grand drapeau breton.



Aux grilles de la préfecture, le visage d'Yvan Colonna au pochoir sur un drap blanc avait été accroché par des manifestants. Y figuraient également les citations "on va se réveiller", "moi j'ai confiance", extraites d'une vidéo diffusée la semaine dernière par Bfmtv où le berger de Cargèse disait en janvier à un codétenu sa conviction que la Corse sera un jour indépendante.



Une heure plus tard, les premiers affrontements ont éclaté entre une centaine de jeunes manifestants cagoulés et équipés de masques à gaz, et les forces de l’ordre.



Face aux risques de débordement, le dispositif policier était plus important dimanche, mieux organisé et plus offensif, notamment devant la préfecture et le palais de justice, qui avait été la cible des manifestants le 9 mars, avec un incendie dans la salle des pas perdus. Des contrôles préventifs avant la manifestation avaient permis la saisie de plusieurs dizaines de projectiles, dont des dizaines de boules de pétanque.