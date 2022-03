Yvan Colonna : une nouvelle manifestation ce dimanche à Ajaccio

Livia Santana le Mercredi 30 Mars 2022 à 22:30

Après plusieurs heures de discussions, ce mercredi 30 mars à Corte, le collectif du 9 mars a acté l'organisation d'une nouvelle manifestation dimanche 3 avril à 15 heures à Ajaccio. Le départ se fera de I Salini (FNAC) pour rejoindre le palais Lantivy.

Dans un communiqué lu à la sortie de la réunion collectif appelle "l’ensemble du peuple Corse à se joindre à ses côtés pour rappeler à l’Etat trois revendications : Ghjustizia è vérità per Yvan Colonna, Libertà per tutti i patriotti et la reconnaissance du peuple corse."









Plus d’informations à venir.