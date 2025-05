Ajaccio : après trois ans de travaux, la bibliothèque Fesch rouvre au public

Les travaux, confiés à des entreprises locales, ont permis de réhabiliter à la fois l’architecture historique de la majestueuse salle de lecture, les boiseries et le parquet du XIXe siècle, mais aussi de moderniser les installations : sécurité incendie renforcée, connexion wifi pour les étudiants chercheurs, mobilier rénové, et conditions de conservation entièrement revues pour les “trésors” de la collection Fesch : « Nous avons travaillé prioritairement sur la régulation de l’air et de l’humidité. Cela était une priorité absolue pour assurer la pérennité des 18 000 volumes conservés ici. » selon Barthélémy Colombani, délégué régional de la Fondation du Patrimoine.



Pour Muriel Fagni de la Collectivité de Corse, partenaire majeur du projet, le chantier était aussi politique : « Nous avons doublé le budget alloué à la culture depuis que nous sommes arrivés à la collectivité de Corse. ». « Ce lieu, c'est bien plus qu'une simple bibliothèque, c'est un symbole, symbole de notre héritage, de notre savoir et de notre identité. » a affirmé Jérôme Filippini, préfet de Corse. Elle sera désormais accessible aux chercheurs, mais aussi aux scolaires et aux familles d’Ajaccio et d’ailleurs.