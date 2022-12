Ajaccio accueille le salon Studyrama des études supérieures le 10 décembre

Quelles études suivre ? Quel est le cursus le plus adapté ? Quelles sont les modalités d’accès ? Les réponses à ces questions se trouveront le samedi 10 décembre, lors de la 4e édition du salon Studyrama des études supérieures, au Palais des Congrès de 9 à 17 heures.Studyrama organise en effet depuis des décennies des événements destinés aux lycéens et étudiants en recherche d'une formation pour leur avenir. L'opportunité pour eux d'échanger en direct avec les représentants des dizaines d'établissements d'enseignement supérieur et d'assister à plusieurs conférences thématiques.Les jeunes pourront également accéder à un espace conseil orientation tenu par les conseillers d'orientation Tonavenir. « Définir son projet est une étape importante pour les jeunes lycéens, particulièrement pour les élèves de terminale qui doivent se décider avant l’ouverture de Parcoursup en janvier. Pour les accompagner, Studyrama organise un salon de l’orientation le samedi 10 décembre au palais des congrès d’Ajaccio. Ce rendez vous est l’évènement à ne pas manquer pour réussir son orientation. » explique Valérie Ferasse, Responsable du Salon.Ce salon Studyrama permet aux lycéens et étudiants de découvrir toutes les formations existantes dans la région et ailleurs en France, et de choisir le cursus qui correspond à leur projet d'avenir. Cette rencontre avec les professionnels de l'éducation supérieure, offre la possibilité aux jeunes et à leur famille d'obtenir des réponses à leurs questions sur leur poursuite d'études : quelles sont les modalités d'accès ? Faut-il intégrer une formation longue ou courte ? Quels sont les débouchés...?400 formations de Bac à Bac + 5, en initial ou en alternance, de filière longue ou courte, seront représentées sur ce salon.BTS, BUT, Licence et Master, Prépas éco, littéraires...Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences...universités, des écoles, des lycées...Retrouvez la liste des conférences et des établissements présents ici inscriptions et informations gratuites sur studyrama.com