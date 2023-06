Ajaccio : à la Miséricorde les jeunes patients se rendent au bloc en voiturette

Une BMW X6 blanche, va désormais remplacer les brancards au centre hospitalier de la Miséricorde. Cette mini-voiture électrique, récemment reçue par l'Unité de Chirurgie Ambulatoire de l'hôpital ajaccien, offrira aux jeunes patients la possibilité de "rouler" de leur chambre jusqu'à la porte de la salle d'opération. Le personnel de l'unité est convaincu que cette expérience contribuera à faciliter la prise en charge des jeunes patients et à atténuer leur stress lorsqu'ils se rendent au bloc opératoire. Cette initiative, baptisée "Hopilote" et portée par l'association "Dauphin Handicap", vise à égayer le quotidien des enfants malades. Au cours des cinq dernières années, plus de 400 véhicules de ce type ont été distribués dans les hôpitaux français. Et selon les retour des autres centres hospitalier plutôt que des larmes et des cris dans les bras de papa ou maman, les jeunes patients affichent, au moment de la séparation, un large sourire au volant de leur bolide.