Ajaccio : Une mini-croisière pour découvrir la beauté du ciel de Corse

Une enquête du magasine, "Ciel et Espace » a classé la Corse 1ère région de France pour la pureté de son ciel. La découverte de ce ciel au milieu du golfe d'Ajaccio est donc un moment unique que le "Club Ajaccien d'Astronomie" propose au public tous les mercredis de l’été.



Ces mini-croisière de 2 h 30, " entre ciel et mer ", à bord d'un vieux gréement dans une ambiance feutrée, propice à la découverte du ciel et aux contes mythologiques, vous permettront de découvrir et identifier les plus belles étoiles et constellations,







Renseignements et inscriptions :



Jean-Pierre ROUX : 06 11 58 12 18



Lucien LUCIANI : 06 84 75 71 78