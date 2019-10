Ajaccio. Une journée contre l'homophobie et la discrimination ce samedi à l'espace Diamant

Dès 14H30 : accueil et présentation des associations.





16H00 : table ronde et échange avec le public autour de la question : « homosexualité, bisexualité, transidentité : quelle place en Corse ? »







19H00 : projection du film L’Étincelle : une histoire des luttes LGBT+ (2019, 1H39) de Benoit Masocco.







L’entrée se fera à partir de 10 € sous forme d’adhésion à l’association l’Arcu lgbti+ Corsica a annoncé sa création lors de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai 2019, au théâtre municipal de Bastia.

A cette occasion, parmi les élus locaux, militants associatifs, artistes etc. plus de deux-cents personnes se sont réunies pour aborder les missions et différents projets de l'association. Non sans émotion, de nombreux jeunes ont saisi l'opportunité de cette manifestation pour prendre la parole publiquement et témoigner de leur vécu dans l’île.







L’association l’Arcu lgbti+ Corsica a pour but de représenter, soutenir et défendre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes (LGBTI+) en Corse, également pour objectif la sensibilisation du public autour des problématiques de violences et discriminations lgbtiphobes, enfin l'information, la promotion de manifestations et d'événements dédiés à la communauté et la culture lgbti+.