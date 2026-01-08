Ajaccio : Un premier café des artistes avec les danseuses de la Compagnie Bal’dila

Au cœur de la rue Fesch, dans le bel écrin ajaccien qu'est le Café de flore, l’Aghja a organisé mercredi soir son premier « café des artistes ». Loin d’un bord de scène, ce rendez-vous original avait pour objectif de permettre au public de « s’asseoir autour d’un verre avec des artistes, les rencontrer dans un format intimiste ». L'occasion pour eux de venir parler de leur projet, de la dynamique de leur création dans l’esprit « si tu ne vas pas à l’Agha, la salle vient à toi ».
Pour ce premier rendez-vous, la rencontre était organisée autour de Déborah Lombardo et Mathéa Rafini, chorégraphes et danseuses de la Compagnie Bal’dila, à deux jours de la représentation de leur spectacle. Ce vendredi soir, à l’Aghja, la Compagnie lèvera en effet le voile sur sa dernière création époustouflante « La danse d’après ». Une occasion de « rencontrer ces deux artistes, de faire un focus sur elles, de promouvoir leur travail » expliquent Sabrina Saraïs chargée de production et Julie Guenzi médiatrice culturelle de l’Aghja.
Cet « apéro » artistique a permis de faire connaissance avec ces deux danseuses ajacciennes, d’échanger avec elles sur leur parcours, leur travail de création, la pièce qui sera présentée ce vendredi soir, la diffusion de la création… c’est une manière d’approcher les artistes autrement, hors cadre scénique.
Rencontre avec les fondatrices de la Compagnie Bal’dila
Mathéa Rafini et Déborah Lombardo sont deux danseuses ajacciennes et se connaissent depuis toutes jeunes. Elles ont fait leur premier pas de danse chez Patricia Portal-Gozzi et au Jeune ballet corse.
Jeunes adultes, elles ont pris chacune des chemins différents. Déborah a été formée à Montpellier, au centre national de la danse de Pantin et a fait ses armes au sein de plusieurs compagnies. Mathéa, elle, est passée par Paris, le centre de danse contemporaine d’Angers et par le centre national de Pantin.
L’envie de créer ensemble
Les deux jeunes femmes se sont retrouvées à Paris avant de rentrer en Corse. Des retrouvailles qui ont donné naissance à un duo artistique et à des créations. « Nous souhaitions créer une pièce ensemble, créer un duo ». C’est ainsi qu’est née d’abord la Compagnie Bal’dila puis leur premier spectacle : « Körper Körper ». « Nous créons à deux. Nous avons notre langage, notre façon de créer puisque l'on se connaît depuis longtemps ». Et à Mathéa de reconnaître : « Je ne sais pas si j’aurais eu cette envie de créer seule ».
La création qu’elles vont présenter ce vendredi avec d’autres artistes sur scène puise son essence dans la rencontre entre danse traditionnelle corse, la quadrille notamment, et la danse contemporaine. Ce spectacle de danse est né d’une réflexion, d’une question simple : pourquoi la culture corse s'exprime-t-elle beaucoup par la langue, le chant, la musique et si peu par la danse ? Pour y répondre, ces artistes ont mené un travail de recherches, sont remontées à la source des danses traditionnelles, les ont exploré qu'elles soient encore pratiquées ou disparues, pour en créer un spectacle contemporain « avec leur langage à elles » et susciter ainsi la curiosité de la jeune génération sur ces danses. La Compagnie donnera une nouvelle représentation de « La danse d’après » le 29 mai à Cargèse.
Le prochain rendez-vous du café des artistes est pour sa part fixé au 24 janvier de 15h à 17h, au café littéraire « Tourner les pages », 1 avenue du Président Kennedy à Ajaccio, pour un focus sur le théâtre et sur l’œuvre de W. Shakespeare : « Roméo et Juliette » avec le metteur en scène Noël Casale.
Pour réserver sa place : 04 95 21 41 15.
Plus d'informations sur :
aghja.eu.eu
https://compagniebaldila.com/
