Ajaccio : Un premier café des artistes avec les danseuses de la Compagnie Bal’dila

Mathéa Rafini et Déborah Lombardo sont deux danseuses ajacciennes et se connaissent depuis toutes jeunes. Elles ont fait leur premier pas de danse chez Patricia Portal-Gozzi et au Jeune ballet corse.



Jeunes adultes, elles ont pris chacune des chemins différents. Déborah a été formée à Montpellier, au centre national de la danse de Pantin et a fait ses armes au sein de plusieurs compagnies. Mathéa, elle, est passée par Paris, le centre de danse contemporaine d’Angers et par le centre national de Pantin.



L’envie de créer ensemble



Les deux jeunes femmes se sont retrouvées à Paris avant de rentrer en Corse. Des retrouvailles qui ont donné naissance à un duo artistique et à des créations. « Nous souhaitions créer une pièce ensemble, créer un duo ». C’est ainsi qu’est née d’abord la Compagnie Bal’dila puis leur premier spectacle : « Körper Körper ». « Nous créons à deux. Nous avons notre langage, notre façon de créer puisque l'on se connaît depuis longtemps ». Et à Mathéa de reconnaître : « Je ne sais pas si j’aurais eu cette envie de créer seule ».



La création qu’elles vont présenter ce vendredi avec d’autres artistes sur scène puise son essence dans la rencontre entre danse traditionnelle corse, la quadrille notamment, et la danse contemporaine. Ce spectacle de danse est né d’une réflexion, d’une question simple : pourquoi la culture corse s'exprime-t-elle beaucoup par la langue, le chant, la musique et si peu par la danse ? Pour y répondre, ces artistes ont mené un travail de recherches, sont remontées à la source des danses traditionnelles, les ont exploré qu'elles soient encore pratiquées ou disparues, pour en créer un spectacle contemporain « avec leur langage à elles » et susciter ainsi la curiosité de la jeune génération sur ces danses. La Compagnie donnera une nouvelle représentation de « La danse d’après » le 29 mai à Cargèse.

