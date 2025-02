Ajaccio : Un an après son lancement, le chantier de la place du Diamant "avance bien"

Caché aux Ajacciens par de grandes palissades qui occultent les opérations, le chantier de la place du Diamant avance bon train. « Nous sommes dans les délais pour le moment, tout se passe bien », a d’ailleurs assuré le directeur général des services techniques de la ville, Xavier Luciani, à François Rebsamen, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ce mardi. Pour son deuxième jour sur l’île, le nouveau ministre en charge du dossier corse a en effet débuté sa matinée par une visite guidée des grands chantiers qui redessineront le visage de la cité impériale dans les prochaines années.



À commencer par le réaménagement de la citadelle. Une opération emblématique pour l’équipe municipale qui entend reconnecter à la ville un monument historique trop longtemps fermée à la population, et le transformer en un nouveau quartier à part entière d’ici 2030. Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, a également tenu à présenter au ministre le projet de piétonisation de la ville génoise. Mais c’est surtout l’opération de requalification de la place du Diamant qui doit être achevée d’ici la fin de l’année qui a donc fait l’objet de toutes les attentions. Débuté il y a tout juste un an, ce chantier titanesque et très technique dans un environnement contraint s’astreint actuellement à créer 200 places de parking supplémentaires, grâce à des extensions sous les avenues de Paris et Eugène Macchini.