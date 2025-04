Ajaccio : Thibaut Derien expose son « au revoir à la ville » à l’Espace Diamant

Thibaut Derien, photographe reconnu sur la scène internationale, est célèbre pour son approche poétique et introspective de l’espace urbain. Avec des œuvres telles que "J’habite une ville fantôme" et "Angèle et le nouveau monde", il a su capturer la beauté des moments ordinaires et des paysages souvent négligés. A l’initiative de la Ville d’Ajaccio et notamment de Jean-Joseph Renucci, le dynamique responsable des arts visuels, Thibaut Derien a été accueilli en résidence de création.



Durant deux mois, il a parcouru la Corse en long et large et en travers, pour immortaliser le quotidien du littoral insulaire, vidé de son tourisme de masse. Une œuvre photographique minimaliste, sans prétention, douce, agréable à parcourir, qui met en lumière le costume anodin de nos rivages. Ici, pas de coucher de soleil spectaculaire, pas de bleu turquoise de nos plages, ni de foule se mêlant le long de nos longues promenades mais plutôt des paillotes vides, tables rangées, des plages désertes, une mer Méditerranée visible depuis une fenêtre du trinichellu, ou une corde à linge ne supportant qu’une serviette de bain. « C’est une œuvre douce teintée de camaïeu de bleu où s’entremêlent les nuages, la mer et l’horizon. On voit bien que l’artiste a voulu mettre en lumière des petites choses anodines du quotidien sans paillettes, ni visiteurs, mais qui, au final ne sont pas aussi vides de sens qu’on pourrait penser au premier coup d’œil. C’est une œuvre qui laisse également une place à une certaine mélancolie » confie Jean-Joseph Renucci.