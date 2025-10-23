Ajaccio : Racines de Ciel accueille Léa Simone Allegria au Palais Fesch ce vendredi

"Ce livre, très riche, est une variation autour de la création artistique, du concept de copie et de faux dans les oeuvres." Bien que se déroulant dans l'époque contemporaine, l'oeuvre entraîne le lecteur dans l'univers du peintre Caravage. "Le livre mélange les temporalités. On est émergé à l'époque du Caravage et à l'époque contemporaine, c'est ce qui rend le livre vivant" indique Sandra Alfonsi qui animera la rencontre vendredi soir. Le roman est une forme d'enquête autour d'un tableau où se mêle une histoire d'amour. Ce tableau va servir de révélateur à la trajectoire du couple, avec en fond, des personnages fictifs ou réels. "C'est une mise en abîme à travers l'art, la littérature, l'amour". "Le talent de la romancière est nourri par sa parfaite connaissance du monde de l'art. Elle prolonge la réflexion qu'elle a eu dans ses livres précédents". Un roman agréable à lire, avec de l'humour, qui interpelle, permet de se questionner, explique Sandra Alfonsi. "Avec une fin totalement inattendue"...Cet ouvrage conduira le lecteur dans la ville éternelle. En escapade à Rome, Alba et Nino découvrent un étrange tableau : le portrait d’un jeune homme au visage bouffi, au teint verdâtre, au regard malsain. Image obsédante dont ils vont chercher à percer le mystère. Cinq siècles plus tôt, dans la même ville, Michele Merisi, dit Caravage, accablé par la misère et la maladie, achève son premier autoportrait. Entre les fastes et les rivalités des ateliers de la Renaissance et l’effervescence d’une Rome contemporaine aux airs de comédie italienne, quel fil invisible peut bien relier ces deux époques ? Au cœur d’une captivante enquête romanesque, Léa Simone Allegria convoque l’histoire de l’art pour raconter le mystère de la création et de la falsification. Caravage ou copie ? Ce tableau mystérieux devient le miroir des âmes, rapprochant les amants d’une dangereuse vérité.Pour sa saison 2025, Racines de Ciel a proposé des soirées littéraires au Palais Fesch comme celle de ce vendredi, des rendez-vous d'art et de lecture, des événements autour des métiers du livre (ateliers d'écriture, résidence d'auteurs), de l'enseignement avec des masterclasses et le festival littéraire d'Ajaccio qui s'est déroulé en juin dernier.