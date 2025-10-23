Ajaccio : Racines de Ciel accueille Léa Simone Allegria au Palais Fesch ce vendredi

Racines de Ciel reçoit ce vendredi 24 octobre à 19h, dans la Grande Galerie du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, l'autrice corse Léa Simone Allegria. La romancière, également artiste et galeriste à Paris et New-York est la petite-fille de Jacques Dominati et la nièce d'Isabelle Miller. Dans un entretien conduit par Sandra Alfonsi, l'auteure évoquera vendredi soir son dernier ouvrage, Douce menace, paru aux éditions Albin Michel. Une séance de dédicace sera organisée par La Marge.
Douce menace est le troisième ouvrage de Léa Simone Allegria. Elle avait exploré l'art et la fabrique des muses et des modèles dans ces deux ouvrages précédents : Loin du corps (Seuil, 2017) et Le Grand Art (Flammarion, 2020).
Cette rencontre tient à coeur à Racines de Ciel, la romancière corse étant une "auteure affirmée", "extrêmement prometteuse", "brillante" indique Mychèle Leca directrice de Racines de Ciel.
Léa Simone Allegria est historienne de l'art et Racines de Ciel se réjouit de l'accueillir car l'association "cherche souvent des auteurs qui réunissent littérature et histoire de l'art", les rencontres se déroulant au coeur même de la Grande Galerie du Musée Fesch et non loin de la salle des caravagesques. Un emplacement pas si anodin.
Le talent de la romancière nourri par sa parfaite connaissance du monde de l'art
"Ce livre, très riche, est une variation autour de la création artistique, du concept de copie et de faux dans les oeuvres." Bien que se déroulant dans l'époque contemporaine, l'oeuvre entraîne le lecteur dans l'univers du peintre Caravage. "Le livre mélange les temporalités. On est émergé à l'époque du Caravage et à l'époque contemporaine, c'est ce qui rend le livre vivant" indique Sandra Alfonsi qui animera la rencontre vendredi soir. Le roman est une forme d'enquête autour d'un tableau où se mêle une histoire d'amour. Ce tableau va servir de révélateur à la trajectoire du couple, avec en fond, des personnages fictifs ou réels. "C'est une mise en abîme à travers l'art, la littérature, l'amour". "Le talent de la romancière est nourri par sa parfaite connaissance du monde de l'art. Elle prolonge la réflexion qu'elle a eu dans ses livres précédents". Un roman agréable à lire, avec de l'humour, qui interpelle, permet de se questionner, explique Sandra Alfonsi. "Avec une fin totalement inattendue"...Entrée libre vendredi soir.
Cet ouvrage conduira le lecteur dans la ville éternelle. En escapade à Rome, Alba et Nino découvrent un étrange tableau : le portrait d’un jeune homme au visage bouffi, au teint verdâtre, au regard malsain. Image obsédante dont ils vont chercher à percer le mystère. Cinq siècles plus tôt, dans la même ville, Michele Merisi, dit Caravage, accablé par la misère et la maladie, achève son premier autoportrait. Entre les fastes et les rivalités des ateliers de la Renaissance et l’effervescence d’une Rome contemporaine aux airs de comédie italienne, quel fil invisible peut bien relier ces deux époques ? Au cœur d’une captivante enquête romanesque, Léa Simone Allegria convoque l’histoire de l’art pour raconter le mystère de la création et de la falsification. Caravage ou copie ? Ce tableau mystérieux devient le miroir des âmes, rapprochant les amants d’une dangereuse vérité.
Pour sa saison 2025, Racines de Ciel a proposé des soirées littéraires au Palais Fesch comme celle de ce vendredi, des rendez-vous d'art et de lecture, des événements autour des métiers du livre (ateliers d'écriture, résidence d'auteurs), de l'enseignement avec des masterclasses et le festival littéraire d'Ajaccio qui s'est déroulé en juin dernier.
Plus d'informations sur : https://www.racinesdeciel.com/
