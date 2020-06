Ajaccio : Quatre nouvelles sections pour le collège Saint-Paul dès la rentrée prochaine

Le collège Saint-Paul à Ajaccio a présenté ce vendredi à la presse sa nouvelle offre pédagogique en présence de ses nombreux partenaires. En effet, quatre nouvelles sections seront proposées à la rentrée prochaine.

« Il s’agissait pour la communauté éducative de notre établissement de terminer cette année si particulière sur une note d’optimisme et d’espoir, - a expliqué François Grimaldi d’Esdra, le directeur adjoint. - La rentrée prochaine se fera donc sous le signe de l’évolution. Une évolution nécessaire dans l’air du temps. La récente réforme du lycée laisse entrevoir une spécialisation accrue des formations. Ainsi, nous avons souhaité que notre collège prépare au mieux nos élèves à cette métamorphose de leur cursus scolaire ».

Quatre nouvelles sections donc seront au choix. En premier lieu une section bilingue corse qui poursuit l’objectif d’un enrichissement linguistique et le renforcement d’une identité insulaire, ensuite les élèves pourront également s’orienter vers une classe « Art, culture et patrimoine » grâce à un partenariat avec le Palais Fesch mais aussi divers sites comme Filitosa, Alalia, Aléria et Lucciana.

A été présentée aussi une troisième possibilité avec une section « Langues et Cultures Européennes » qui proposera dès la sixième une heure d’anglais approfondie et une initiation d’une langue supplémentaire et enfin une quatrième classe sera dédiée aux sciences et démarches expérimentales avec la possibilité de fabriquer un parfum ou encore un panneau solaire.



De nombreuses perspectives soutenues par un grand nombre de partenaires comme la région représentée par Josépha Giacometti, conseillère exécutive à l’enseignement secondaire.

« Il faut saluer le travail des enseignants qui ont dû innover compte tenu de la crise sanitaire. Dès la rentrée prochaine, malgré les distances et autres mesures de sécurité d’usage il est important que l’école reprenne son cours et son rôle. En Corse, l’école c’est aussi le lieu où on doit être en prise directe avec la société et notre territoire. Chaque visage d’enfant que vous suivez pédagogiquement dessine l’avenir de notre île ».