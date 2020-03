Ajaccio, Porto-Vecchio : les maires lancent un appel aux hôteliers pour héberger les soignants

CORONAVIRUS

MV le Samedi 21 Mars 2020 à 14:50

Avant même les sollicitations des maires d'Ajaccio et de Porto-Vecchio, la mise à disposition des hôtels pour les personnels soignants était une volonté exprimée par de nombreux hôteliers corses sur les reseaux sociaux. Ce samedi, en accord avec les services de l’Etat, Laurent Marcangeli et Georges Mela ont demandé aux hotelliers et aux personnes propriétaires de logements meublés vacants "d'apporter leurs concours".







Aux hôteliers qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche, voici les coordonnées de la personne à

A Porto-Vecchio la même initiative

Ces chambres seront prises en charge par la commune.

Mail : contact@porto-vecchio.fr Le maire Georeges Mela informe aussi que les personnels de santé pourront également compter dès lundi matin sur l’ouverture de l’école Joseph Pietri, où la commune accueillera leurs enfants avec les équipes pédagogiques de l’éducation nationale.

"Tout doit être mis en œuvre pour faire face à la pandémie. Nous comptons sur la mobilisation de tous et la responsabilisation de chacun.

