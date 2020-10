Ajaccio : Participez à un casting pour intégrer une grande école de comédie musicale

L’Aicom Paris, académie internationale de comédie musicale qui forme au chant, à la danse et au théâtre, qui organise chaque année une tournée de casting dans plusieurs villes de France fait une halte à Ajaccio le premier novembre prochain, pour repérer des nouveaux jeunes talents.



Ce concours à destination de tous les talents, se présentera sous la forme d’un casting gratuit qui aura lieu le 01/11/2020 au Body fitness Club, Avenue Marechal Lyautey à Ajaccio, afin de trouver les artistes de demain.



À l’issue de cette première étape, un candidat corse sera sélectionné pour accéder à la finale, à Paris, pour tenter de remporter un an de formation artistique d’excellence.



"Fondé et présidé par Pierre-Yves Duchense, artiste de comédie musicale, coach vocal de Lara Fabian, cet événement représente une véritable opportunité pour chacun des talents qui se présenteront face au jury ! Bruno Berberes, directeur de casting et directeur artistique, figure emblématique de l’émission The Voice (TF1), mais aussi de nombreuses comédies musicales à succès (Résiste, Sister Act, Le Roi Soleil, Roméo & Juliette…) est le parrain pour la 7ème édition du concours « Classe Élite ». " on lit dans une note diffusée par l'Aicom Paris