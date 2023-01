Ajaccio : Les agents recenseurs vont sonner à votre porte

Ils remettront les documents et les codes permettant de répondre à l’enquête questionnaire en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr. Une option qui revêt de nombreux avantages : gain de temps, simplification de la démarche, respect de la confidentialité (seul l’Insee a accès aux informations).

Dans le cas où il serait impossible de répondre par internet, des questionnaires papiers peuvent être remis.

Le recensement de la population 2023 a débuté ce jeudi 19 janvier 2023. Jusqu’au samedi 25 février 2023, plusieurs agents recrutés par la Ville d'Ajaccio pour l’occasion, contacteront les 3048 logements pour 417 adresses décomposées en 24 quartiers ce qui correspond à environ 8 % du parc de logements de la commune.Il s’agit d’un échantillon de la population sélectionné par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), comme chaque année. "Les personnes concernées reçoivent dans leur boîte aux lettres, un courrier les informant du passage à leur domicile d’un agent recenseur mandaté par la Ville. Cet agent recenseur identifiable grâce à sa carte officielle tricolore avec photographie, signée et estampillée du cachet de la Ville d’Ajaccio se rendra chez les personnes recensées. Pour renforcer son identification, la municipalité a mis à leur disposition des imperméables rouges estampillés du logo de la Ville d’Ajaccio qu’il ou elle portera lors de sa visite." explique la municipalité.A noter que répondre au recensement est un acte gratuit, obligatoire pour les personnes recensées et civique car il permet de calculer les dotations que l’État verse à la Ville mais aussi d’anticiper les futurs aménagements en fonction de l’évolution de la population. "Le recensement est utile pour notre commune. Il sert à connaître le nombre d’habitants dont dépendent directement les aides financières de l’État, de l’aider à prendre les décisions adaptées aux évolutions de la population, ou encore, de répondre aux besoins des associations et des entreprises locales ... " détaille la Ville sur son site.Les agents recenseurs sont à la disposition des foyers pour les aider à remplir le questionnaire et faciliter les démarches des personnes recensées :Les réponses au questionnaire de recensement restent strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.En 2020, la population légale d’Ajaccio s’élevait à 73 483 habitants soit 1200 personnes de plus par rapport à 2019.