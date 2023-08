Ajaccio : « Le village impérial » ouvre ses portes le 25 août

Dans le cadre de l’opération « quartier d’été » soutenue par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Corse-du-Sud, la Coopérative d’Initiative Jeunes Entrepreneur.e.s organise une soirée festive le vendredi 25 août prochain aux Jardins de l’Empereur.

« Nous avons pu mettre tout cela en place grâce à nos partenariats avec le Conseil Citoyen du quartier, mais aussi le dispositif CitésLab ainsi que les services municipaux, notamment la médiathèque, explique Isabelle Bartoli, responsable CIJ du Pays Ajaccien. Nous avons appelé cet évènement « Le Village Impérial », car ce quartier longtemps stigmatisé a bien évolué. Aujourd’hui, il a retrouvé calme et sérénité et ressemble à un petit village avec ses jardins familiaux, sa médiathèque, ses associations, son école et le City stade. Nous souhaitions donc à travers cette manifestation faire découvrir ou redécouvrir les Jardins de l’Empereur. »



Quelques animations seront donc au programme ce vendredi 25 août avec une chasse au trésor pour les enfants à partir de 17 heures, une visite des jardins familiaux animée par le Conseil Citoyen à 18 heures et une fête des voisins à partir de 19 heures jusqu’à 21h30.

« Ce village impérial est ouvert bien sûr aux habitants du quartier, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent venir. Concernant la fête des voisins, chacun est libre d’amener ce qu’il veut, boisson, nourriture, le but étant de passer un moment de partage et d’échange. Ce sera également l’occasion de lancer une enquête d’opinion avec CitésLab. En effet, ce dispositif permet de détecter les projets d’entreprise en quartier. Or, ce quartier a perdu ses derniers commerces. Il s’agit donc de lancer une enquête auprès de la population sur les services attendus. La chasse au trésor sera animée par Isabelle Coelho et la fête par la DJ Saint Hilaire que les Ajacciens connaissent pour avoir animé le dernier carnaval. Ce sont deux entrepreneuses qu’on a suivies ou qu’on accompagne encore en coopérative. Il était important pour nous de montrer par l’animation des exemples de porteurs de projets qui ont abouti ».