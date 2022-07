Ajaccio : Le foot-volley prend ses marques sur la plage du Neptune

Dans le sillage des dernières joutes relatives aux championnats de France, les deux clubs de foot-volley insulaires (Ipanema et ACA foot-volley) vont se retrouver à pareil de vendredi 8 juillet et durant trois jours pour la neuvième édition du tournoi du Neptune afin de marquer le début de la saison. « Le tournoi n’avait pu avoir lieu en 2020 pour les raisons que l’on sait, rappelle Jean-Christophe Gruet-Masson, président de l’Ipanema Futevolei, qui organise la manifestation, on attend beaucoup de cette édition, elle donne le coup d’envoi des tournois estivaux et c’est aussi pour nous l’occasion de souder les membres du club, générer une réelle dynamique et se faire plaisir avec nos amis de l’ACA-Piana. »



27 équipes et beaucoup de jeunes

Pour cette édition, 27 équipes seront au rendez-vous sur la plage du Neptune, « on a dû refuser du monde, rappelle le président ajaccien, nous aurons deux équipes de Dubaï, des amis en vacances dans l’île, de Paris et d’Antibes avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations. »

Le gratin insulaire, à l’exception de la paire Ottaviani-Susini, forfait pour raisons personnelles, sera présent. Notamment les binômes Carlini-Alessandri, Ortolano-Santunione, Baraglioli-Gruet-Masson ou Ferri-Pisani-Fideli qui pourrait créer la surprise.



Il sera aussi question des jeunes. À cet effet, quatre binômes Antone Riolacci, Robin Demedardi, Eric Pireddu et Maxence Aresu, tous âgés de 18 ans, seront de la partie. « Ils nous a été difficile d’intégrer les plus jeunes compte tenu de l’organisation, rajoute Jean-Christophe Gruet-Masson.

Coup d’envoi ce vendredi matin pour deux jours dédiés aux phases qualificatives en poule avec d’entamer le deuxième tour (8e, 1/4, 1/2, 3e place et finale) dimanche. « L’objectif est avant tout de se faire plaisir. Tout le monde va vivre footvolley durant trois jours. L’amusement, la convivialité au milieu d’un aspect sportif important puisque le niveau reste très relevé en Corse seront de mise... »

D'autres tournois se dérouleront durant l'été sur le littoral ouest de l'île.