Ajaccio : Le festival Corsi’Classic célèbre son 10e anniversaire à partir de ce jeudi

« 10 ans à cordes et à coeur ». À partir de ce jeudi et durant quatre soirs, le festival Corsi'Classic investit l’église Saint-Roch à Ajaccio pour le plus grand bonheur des mélomanes ajacciens.



Pour ce 10ème anniversaire du festival de musique classique, le Quatuor Agate, fondateur du festival et directeur artistique, propose une programmation internationale exceptionnelle, du classicisme de Mozart au romantisme de Brahms en passant par la vitalité de Vivaldi ou l’impressionnisme de Ravel.



Un éventail musical riche et varié, qui se déclinera au fil de 4 concerts, avec des invités prestigieux de la musique de chambre : Seohee Min - violoniste de l’orchestre philharmonique du Luxembourg -, deux musiciens du quatuor Ebène - Marie Chilemme Altiste et Gabriel Le Magadure Violon -, la Soprano Kourtney Holmes, mais aussi des artistes plus réguliers du festival comme le Quatuor Agate ou encore Théo Fouchenneret, pianiste révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique et premier prix du Concours international de Genève.



Si ces pointures de la musique de chambre viennent se produire cette semaine à Ajaccio, c’est grâce au concours du Quatuor Agate, qui mène une carrière internationale. Les membres du Quatuor, Corses d’origine et de coeur, sont issus des plus grands conservatoires européens. Avec ce festival, dont l'idée est né en 2016, alors qu'ils se produisaient à l'église de Bocognano, ils ont envie de faire découvrir et de partager la musique classique à tous les publics.

