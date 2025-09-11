Ajaccio : Le festival Corsi’Classic célèbre son 10e anniversaire à partir de ce jeudi

« 10 ans à cordes et à coeur ». À partir de ce jeudi et durant quatre soirs, le festival Corsi'Classic investit l’église Saint-Roch à Ajaccio pour le plus grand bonheur des mélomanes ajacciens.
Pour ce 10ème anniversaire du festival de musique classique, le Quatuor Agate, fondateur du festival et directeur artistique, propose une programmation internationale exceptionnelle, du classicisme de Mozart au romantisme de Brahms en passant par la vitalité de Vivaldi ou l’impressionnisme de Ravel.
Un éventail musical riche et varié, qui se déclinera au fil de 4 concerts, avec des invités prestigieux de la musique de chambre : Seohee Min - violoniste de l’orchestre philharmonique du Luxembourg -, deux musiciens du quatuor Ebène - Marie Chilemme Altiste et Gabriel Le Magadure Violon -, la Soprano Kourtney Holmes, mais aussi des artistes plus réguliers du festival comme le Quatuor Agate ou encore Théo Fouchenneret, pianiste révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique et premier prix du Concours international de Genève.
Si ces pointures de la musique de chambre viennent se produire cette semaine à Ajaccio, c’est grâce au concours du Quatuor Agate, qui mène une carrière internationale. Les membres du Quatuor, Corses d’origine et de coeur, sont issus des plus grands conservatoires européens. Avec ce festival, dont l'idée est né en 2016, alors qu'ils se produisaient à l'église de Bocognano, ils ont envie de faire découvrir et de partager la musique classique à tous les publics.
Les quatre concerts sont tous différents
Durant ces quatre jours, vous pourrez venir écouter les musiques des plus grands compositeurs. « Il y a trois morceaux joués à chaque concert » explique Richard Pagnon, l'un des organisateurs bénévoles de l’association. « Les quatre concerts sont tous différents, c’est ce qui fait l’authenticité du festival et c’est ce que le public apprécie : retrouver des pièces connues et découvrir certaines pièces moins connues. Il y a aussi une pédagogie. Les musiciens présentent chaque morceau avec des clefs de lecture. »
Depuis 10 ans, Corsi’Classic a connu différentes formules, dont l’itinérance, et depuis cinq ans, il s’est ancré à Ajaccio. « C’est un public fidèle d’ajacciens qui notent ce rendez-vous tous les ans », se réjouit Richard Pagnon. En dix ans, le festival a évolué, il a proposé de la médiation culturelle et depuis deux ans, il travaille en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi.
Le programme
Jeudi 11 septembre à 19h30 : « 150ème anniversaire de la naissance de Ravel »
- Mozart - Duos pour violon et alto (Seohee Min et Raphaël Pagnon)
- Ravel - Quatuor en Fa Majeur (Quatuor Agate)
- Schubert - Lieder pour soprano et piano (Kourtney Holmes et Théo Fouchenneret)
Vendredi 12 septembre à 19h30 : « Jouer avec des Légendes »
- Brahms - Zwei Gesänge pour soprano, alto et piano (Kourtney Holmes et Théo Fouchenneret et Marie Chilemme)
- Dvorak - Terzetto pour deux violons et alto (Gabriel Le Magadure, Adrien Jurkovic et Raphaël Pagnon)
- Fauré - Quatuor avec piano en do mineur (Seohee Min, Marie Chilemme, Simon Iachemet et Théo Fouchenneret)
Samedi 13 septembre à 19h30 : « Compositeurs allemands en proie au doute »
- Beethoven - Quintette à Cordes en Do Majeur (Gabriel Le Magadure, Thomas Descamp, Raphaël Pagnon, Marie Chilemme et Simon Iachemet)
- Brahms - Quintette avec Piano en fa mineur (Adrien Jurkovic, Seohee Min, Raphaël Pagnon, Simon Iachemet, Théo Fouchenneret)
Dimanche 14 septembre à 20h : « Concert de clôture des 10 ans de CorsiClassic »
- Mozart - Quatuor n°21 en Ré Majeur (Quatuor Agate)
- Vivaldi - Concerto pour 4 violons (tous les musiciens)
- Brahms - Quintette à Cordes en Sol Majeur (Quatuor Agate et Marie Chilemme)
Infos et réservations sur :
https://quatuoragate.com/corsiclassic/
https://www.helloasso.com/associations/corsiclassic
Réseaux sociaux : Instagram et Facebook @Corsiclassic
