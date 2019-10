Ajaccio : Le coup de colère de Mossa Paisana

"L'ASP et la DDTM sont les relais de l'État en Corse. Ils gèrent le dossier agricole. Aujourd’hui, la France décide, par ses contrôles massifs, de mettre tous les agriculteurs dans le même sac, soi-disant pour lutter contre la fraude. Nous n’acceptons pas d’être traités comme des voleurs. Nous savons qu’il y a une minorité d'éleveurs qui ne jouent pas le jeu depuis 2015 " explique Jean-Luc Albertini. "Ainsi, par cette action, Mossa Paisana souhaitait dénoncer une situation insoutenable et inadmissible."



Des contrôles "instaurés directement par l'État, contrairement à ce que demandait L'ASP" qui ne donnent pas la réalité des terrains et plus de deux mois de retard sur les paiements, voilà ce quels dénoncent les membres de Mossa Paisana.



"En règle générale, les contrôles débutent au mois de juillet et les paiements se font le 16 octobre. Cette année, les contrôles ce sont faits 15 jours avant les paiements" précise J.-L. Albertini.

Le syndicat Mossa Paisana a occupé, ce jeudi 17 octobre, les locaux de L'ASP, Agence des services de paiments et de la DDTM, Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Aiacciu.