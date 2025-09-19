Ajaccio - La directrice de l’OIT reçoit la médaille du tourisme de bronze

C’est une reconnaissance nationale qui vient honorer « un engagement, une équipe et une vision audacieuse pour le territoire ». Le 1er septembre dernier, Nathalie Cau, la directrice de l’Office Intercommunal du Pays d’Ajaccio a été nommée au grade de médaille du tourisme de bronze. Une distinction nationale, attribuée par la ministre du tourisme, qui vise à récompenser ceux qui « consacrent leurs compétences et leur énergie à faire du tourisme un moteur de développement, de cohésion et de rayonnement », indique l’OIT dans un communiqué en insistant sur le fait que cette médaille « honore les parcours qui portent une vision innovante et durable du tourisme, au service de l’intérêt général et du bien commun, au bénéfice des habitants, des visiteurs et des acteurs économiques locaux ».



« Cette médaille porte mon nom, mais elle est le reflet d’une aventure collective. Elle appartient tout autant à mon équipe, à notre présidente et à nos partenaires, dont l’engagement quotidien donne vie à notre ambition pour le Pays d’Ajaccio », s’est réjoui Nathalie Cau en appuyant : « Elle consacre des années d’efforts partagés, nourris par une conviction commune : ensemble, nous pouvons construire un modèle touristique ambitieux et responsable, au service de notre territoire et de celles et ceux qui y vivent et y voyagent ».



L’occasion pour l’OIT du Pays d’Ajaccio de rappeler que sa vision du tourisme « ne se limite pas à l’accueil des visiteurs ou à la promotion d’une destination ». « Il est pensé comme un projet de société capable de générer de la valeur économique et des emplois, de préserver et valoriser l’identité et l’authenticité du territoire, de favoriser la rencontre et le dialogue entre habitants et visiteurs, et de structurer une économie de séjour pérenne et équilibrée, portée tout au long de l’année », détaille l’organisme en soulignant que « sous l’impulsion de Nathalie Cau, l’OIT a développé une stratégie fondée sur la co-construction avec les acteurs locaux, l’innovation et la mutualisation des compétences ».



« Cette distinction nationale conforte la dynamique engagée par la directrice et son équipe depuis plusieurs années : faire du Pays d’Ajaccio une destination ambitieuse, authentique et durable, capable de rayonner toute l’année », se félicite encore l’OIT.