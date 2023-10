Ajaccio : La Musique municipale célèbre ses 150 ans ce samedi

L'inauguration de l'expo sera suivie, à 10h30, d'un défilé de la Musique Municipale et des tambours de la garde impériale sur la place Campinchi, accompagné d'une marche Consulaire. Des discours seront prononcés, suivis de la traditionnelle « Ajaccienne ». L'exposition sera ensuite ouverte au public. L'événement rassemblera divers participants, notamment les élèves et les parents d'élèves de l'école de la Musique Municipale d'Ajaccio, les musiciens de la Musique Municipale, ainsi que leurs familles. La Confédération Musicale de Corse et ses membres, le Cercle des Mémoires de la Musique Municipale d'Ajaccio, les anciennes Majorettes (Violettes impériales), les confréries, des représentants des pompiers, du GFCA, de l'ACA, de l'Assocciu di l’Amichi di i Musicanti Aiaccini, les portes-drapeaux, ainsi qu'un représentant de la société Ricard seront également présents en l'honneur de Paul Ricard, ancien président d'honneur de la Musique Municipale.





En novembre et décembre aussi

Les festivités se poursuivront avec une messe des défunts le 2 novembre à 8h30 au cimetière des Sanguinaires. Cette cérémonie inclura un dépôt de gerbe et une sonnerie aux morts en mémoire des musiciens de la Musique Municipale d’Ajaccio disparus.



Le 26 novembre, à 10h, à la Cathédrale d’Ajaccio, une messe de la Sainte Cécile, la patronne des musiciens, sera animée par l'orchestre de la Musique Municipale d’Ajaccio. À la fin de la messe, une cérémonie de remise de médailles sera organisée par la Confédération Musicale de France, récompensant les sociétaires de la Musique Municipale d'Ajaccio pour leur longue contribution à la musique en Corse.



Enfin, le 1er décembre à 18 heures, au Salon Napoléonien, une cérémonie marquera la remise de la médaille des 150 ans à la Musique Municipale d’Ajaccio par Monsieur Le Maire. Le chef de la Musique Municipale d’Ajaccio recevra également la Fourragère des 150 ans. Monsieur le Maire sera, à son tour, décoré par le Cercle des Mémoires de la Musique Municipale d’Ajaccio de la Médaille du Cercle des Mémoires.