Ajaccio : L’hôpital de Castellucciu célèbre un demi-siècle de soins

Cinquante ans, cela se fête ! Ouvert depuis le 2 septembre 1974, l’hôpital de Castellucciu célèbre durant deux jours son demi-siècle d’existence. L’établissement pavillonnaire qui s’étend sur 57 hectares compte aujourd’hui 915 employés pour une capacité de 200 lits. Renommé notamment pour la qualité de son service de psychiatrie.



« Un établissement ancré dans la société corse »

Employés, patients anciens et nouveaux, institutionnels et partenaires en tous genres étaient invités à la fête durant ces deux jours. François-Gilles Colonna, le directeur, se montrait particulièrement ému à l’entame de ces célébrations : « Dès qu’il ouvre ses portes, un établissement de ce type fonctionne 24h/24H et 7j/7j, cet hôpital est attaché à la région Corse, il a toute une culture et une évolution qui a suivie celle de la société corse. Il est ancré dans le territoire avec sa propre histoire civile, religieuse et culturelle. Il y a toute une génération de nouveaux personnels arrivés récemment. Cet établissement est également un lieu de souffrance, mais il y a eu énormément d’amélioration qui a ont été faites au niveau des soins et de la prise en charge de la santé mentale. Je veux aussi rendre hommage à tous ceux qui ont participé à l’ouverture et qui ne sont plus là aujourd’hui, comme Noël Ciabrini et Philippe Galeani, deux figures emblématiques, qui ont porté l’hôpital au niveau où il se trouve actuellement ».