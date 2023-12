Ajaccio : Forte mobilisation des agents municipaux pour la mise en place d’une prime pouvoir d’achat

Une semaine après le déclenchement d'une grève impliquant une cinquantaine d'agents de la CAPA, un nouveau front s'est ouvert ce matin devant l'hôtel de ville d'Ajaccio. Des employés municipaux ont répondu à l'appel à la grève du STC déposé le 5 décembre dernier, exprimant leurs revendications et leur désir de voir des changements concrets.

Une réunion, organisée ce lundi entre les élus, les services concernés et les représentants du STC, n'a pour l'instant pas abouti à une résolution du conflit. "La plupart des accueils préscolaires ont été fermés ce matin, aucun repas ne sera délivré entre 11h00 et 14h00 pour les enfants. C’est quasiment la même situation pour les crèches et divers services administratifs et culturels qui participent aussi au mouvement." explique Ange-Marie Bianchini, délégué syndical STC.



Les revendications des grévistes sont claires. "Nous demandons l'attribution de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle votée par le Gouvernement, qui pour les territoriaux est soumise à l'organe délibérant et qui a été obligatoire pour l'État et l'hospitalière. C'est l'un des premiers points de revendication du mouvement. Nous demandons également une revalorisation de l'IFSE, un échéancier pour les tickets-restaurants et une augmentation de la mutuelle prévoyance. Lors de notre entrevue d’hier, les élus ont été ouverts à la discussion, nous allons de nouveau nous entretenir avec le Chef DGS et la DRH cet après-midi à 14h30 en espérant qu’ils nous feront des propositions plus concrètes.”