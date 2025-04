Ajaccio - Fermeture temporaire du bureau de poste de Mezzavia : les services sont réorganisés

Les usagers peuvent récupérer leurs lettres et colis avisés ainsi que leur courrier en boîte postale à l’Espace Pro Franchini, situé au 13 avenue du Dr Noël Franchini. Les horaires d'ouverture sont les suivants du lundi au vendredi : de 8h30 à 16h30 et le samedi : de 9h00 à 12h00Les envois de courrier et de colis peuvent également être effectués à l’Espace Pro Franchini ou à l’Espace Atrium, situé à l’accueil du centre commercial de l’Atrium, zone industrielle de Pernicaggio.Pour toutes les opérations bancaires, les clients sont invités à se rendre à La Poste de Sarrola Atrium, également située dans le centre commercial de l’Atrium. Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures et le samedi de 9 heures à 12h30Il est à noter que le distributeur automatique de billets de Mezzavia ne sera pas approvisionné durant la fermeture. Les conseillers bancaires restent joignables par téléphone et par email, et peuvent recevoir les clients sur rendez-vous à Sarrola Atrium.



La direction de La Poste assure tout mettre en œuvre pour rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais.