Ajaccio : Éradiquer les rats noirs des Sanguinaires pour protéger les oiseaux marins

L'opération de dératisation est en cours sur l'archipel des Sanguinaires. Les équipes sont mobilisées depuis fin août sur l'île de Mezu Mare (Crédit photo : Initiative PIM)
C’est un peu la bête noire de l’archipel des Sanguinaires. Introduits depuis plus de 2000 ans en Méditerranée, les rats noirs menacent directement les populations d’oiseaux marins qui trouvent refuge sur les îles. Véritable fléau pour les populations de Puffins de Scopoli, de Goélands leucophée, de Puffins Yelkouan, ou encore de Cormorans huppé, ils s’attaquent aux œufs, aux poussins, perturbent les nichées et dégradent les habitats. Pour protéger ces oiseaux nicheurs qui trouvent refuge sur les îles Sanguinaires, une seule solution, l’éradication des rats noirs.
Pour ce faire, l’ONG Initiative pour les Petites Îles de Méditerranée (PIM), intensifie ses actions de conservation des oiseaux marins en Corse. Depuis le 1er septembre, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires – pointe de la Parata (SMGS), elle a lancé à Ajaccio des opérations de dératisation sur l’archipel des Sanguinaires afin de venir à bout des rats noirs et de créer des conditions plus favorables à la survie des oiseaux marins. Et ainsi préserver la biodiversité locale.
800 pièges installés sur l’île de Mezu Mare
Eva Tankovic, directrice d’Initiative PIM, était présente la semaine dernière pour le lancement de l’opération. « L’objectif principal, c’est de lutter contre les espèces invasives », explique-t-elle. « L’opération, réalisée dans le cadre du projet LIFE espèces marines mobiles, va durer un mois », poursuit-elle, indiquant que ce projet financé par l’Union européenne et l’État, et coordonné par l’OFB associe 13 partenaires qui mettent en œuvre jusqu’à 2030 des actions de conservation concrètes en faveur d’une vingtaine d’espèces marines migratrices sensibles ou protégées sur les façades maritimes hexagonales, dont le Puffin Yelkouan, espèce emblématique de Méditerranée qui ne niche plus que ponctuellement en Corse.
Sur l'île de Mezu Mare, une entreprise spécialisée, HELP SARL, accompagnée d’une équipe d’Initiative PIM, a déployé le dispositif d’éradication qui compte au total pas moins de 800 pièges our éliminer la population de rats noirs. Quatre agents de l’entreprise spécialisée interviennent chaque matin sur site, pour contrôler les pièges et pour suivre l’évolution de la dératisation.
Il a fallu une année pour les experts mobilisés par Initiative PIM en partenariat avec le SMGS pour préparer l’opération : inventaires naturalistes pour évaluer l’état initial de l’écosystème local, étude de faisabilité et cartographies des spots à cibler pour la pose des pièges. Durant l’opération, le site reste ouvert au public et un panneau de sensibilisation a été installé au niveau du débarcadère de Mezu Mare.
« La dératisation durable de l’archipel des îles Sanguinaires constitue une action prioritaire du document de gestion (DOCOB) du site Natura 2000 Golfe d’Ajaccio. Le Syndicat mixte du Grand Site s’est engagé dans la réalisation de cette action depuis 2020. Après les étapes de concertation avec les acteurs du territoire concernés, puis la réalisation de l’étude de faisabilité, nous débutons aujourd’hui les opérations de dératisation avec le soutien d’Initiative PIM. Travail qui se poursuivra dans les années à venir pour assurer la pérennité du projet », se félicite Christian Balzano, directeur du SMGS. Grâce à cette dératisation, les conditions sur Mezu Mare seront plus favorables à la survie des oiseaux marins et en particulier l’accueil du Puffin Yelkouan, espèce, parmi les plus menacées de France.
Basée à Marseille, l'ONG internationale Initiative PIM œuvre depuis 2005 pour la conservation des écosystèmes insulaires. Elle a coordonné avec succès plusieurs campagnes de dératisation (îlot de Zembretta en 2009, île du Grand Rouveau en 2012, archipel des Kuriat en 2015, Gargalu et Garganellu en 2023, etc.). Depuis 2021, elle pilote une stratégie régionale, avec l’OFB et ses partenaires, visant à éliminer les rongeurs, renforcer les capacités des gestionnaires pour empêcher leur retour, sensibiliser les visiteurs des îlots aux bonnes pratiques à adopter pour assurer le succès de ces opérations, et assurer un suivi écologique permanent sur les zones concernées.
En Corse, 34 îlots sont infestés de rats noirs, dont 11 qui accueillent des colonies de Puffins de Scopoli et d’Océanites tempête, espèces particulièrement vulnérables car elles ne pondent qu’un unique œuf par an.
