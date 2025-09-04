Ajaccio : Éradiquer les rats noirs des Sanguinaires pour protéger les oiseaux marins

Il a fallu une année pour les experts mobilisés par Initiative PIM en partenariat avec le SMGS pour préparer l’opération : inventaires naturalistes pour évaluer l’état initial de l’écosystème local, étude de faisabilité et cartographies des spots à cibler pour la pose des pièges. Durant l’opération, le site reste ouvert au public et un panneau de sensibilisation a été installé au niveau du débarcadère de Mezu Mare.



« La dératisation durable de l’archipel des îles Sanguinaires constitue une action prioritaire du document de gestion (DOCOB) du site Natura 2000 Golfe d’Ajaccio. Le Syndicat mixte du Grand Site s’est engagé dans la réalisation de cette action depuis 2020. Après les étapes de concertation avec les acteurs du territoire concernés, puis la réalisation de l’étude de faisabilité, nous débutons aujourd’hui les opérations de dératisation avec le soutien d’Initiative PIM. Travail qui se poursuivra dans les années à venir pour assurer la pérennité du projet », se félicite Christian Balzano, directeur du SMGS. Grâce à cette dératisation, les conditions sur Mezu Mare seront plus favorables à la survie des oiseaux marins et en particulier l’accueil du Puffin Yelkouan, espèce, parmi les plus menacées de France.



Basée à Marseille, l'ONG internationale Initiative PIM œuvre depuis 2005 pour la conservation des écosystèmes insulaires. Elle a coordonné avec succès plusieurs campagnes de dératisation (îlot de Zembretta en 2009, île du Grand Rouveau en 2012, archipel des Kuriat en 2015, Gargalu et Garganellu en 2023, etc.). Depuis 2021, elle pilote une stratégie régionale, avec l’OFB et ses partenaires, visant à éliminer les rongeurs, renforcer les capacités des gestionnaires pour empêcher leur retour, sensibiliser les visiteurs des îlots aux bonnes pratiques à adopter pour assurer le succès de ces opérations, et assurer un suivi écologique permanent sur les zones concernées.



En Corse, 34 îlots sont infestés de rats noirs, dont 11 qui accueillent des colonies de Puffins de Scopoli et d’Océanites tempête, espèces particulièrement vulnérables car elles ne pondent qu’un unique œuf par an.

