Ajaccio : Emaho remporte le prix régional de l’de l’Économie Sociale et Solidaire

Ce prix vient récompenser l’initiative de l’association sur un projet visant à « contribuer à inventer le tourisme durable de demain ». A insi le vice-présiden t de la CRESS , Dominique Andreozzi a remis ce jeudi à Ajaccio un chèque d’un montant de 1000€ à l’heureux lauréat.

L’occasion également de rappeler les différentes missions de la CRESS sur le territoire. « Nous avons un rôle d’animation auprès des acteurs de l’ ESS , a expliqué le directeur Jean-Michel Miniconi . Nous représentons leurs intérêts, mais nous avons aussi un rôle d’observation et d’analyse, d’appui à la création et au développement des entreprises de l’ ESS , de promotion, de formation et de sensibilisation à l’ ESS . Le Prix ESS est un concours national qui récompense chaque année, depuis 2015, les entreprises de l’Économie sociale et solidaire les plus audacieuses. En 2017, les Prix ESS ont évolué avec la création du Prix régional permettant ainsi la mise en valeur de structures locales qui œuvrent sur le territoire. Ces structures sont nombreuses en Corse, mais pas toujours connues ».



Cette année, c’est donc l’association Emaho qui a remporté ce prix. La structure est connue sur le territoire pour organiser notamment Bastia Ville Digitale, les Quartiers Numériques à Ajaccio et de nombreux ateliers liés principalement aux nouvelles technologies. Le prix de l’ ESS vient récompenser l’association pour ses actions en faveur d’un tourisme durable et responsable.



En effet, Emaho a orchestré un innovathon ainsi qu’une résidence d’accélération autour de cette thématique. Quatorze projets ont émergé au terme des 3 jours de l’ Innovathon du tourisme durable autour des défis suivants : se loger, c onsommer loca l , se déplacer, le Slow Tourisme et les déchets. Cinq entrepreneurs ont bénéficié d’une semaine de Résidence d’ Accélération et ont remporté des accompagnements financiers et techniques de la part d’investisseurs.