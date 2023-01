Ajaccio : Deux hommes blessés après avoir été percutés par une voiture lors d'un contrôle de police

M.V le Mardi 10 Janvier 2023 à 11:29

La dynamique de cet accident est sans doute insolite. Vers 10h30 de ce mardi 10 janvier, alors que deux policiers motard en patrouille effectuaient un contrôle de routine auprès d'un jeune de 17 ans en scooter, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision au croisement entre la rue Achille Peretti et le Chemin des Écoliers, à Ajaccio. À cause du choc, la voiture a été projetée vers un des policiers, âgé d'une cinquantaine d'années, et le jeune qui ont été légèrement blessés. Dans l'accident, le deux-roues du mineur a été complètement détruit et une des motos de la Police fortement endommagée.