Ajaccio : "Design ton cœur de ville" en une journée

Une centaine de jeunes ont été accueillis à la maison de quartier des Cannes afin de relever un challenge créatif le temps d’une journée. En effet, l’association Entreprendre Pour Apprendre en partenariat avec la CAPA leur avait préparé un programme tant surprenant qu’intense en rythme de travail.

« Cette action nous a été proposée dans le cadre de l’appel à projet du contrat de ville 2019, a expliqué Céline Pastini, directrice du développement social de la CAPA. Au regard du format d’atelier animé par l'EPA, nous avions à cœur de faire travailler les jeunes autour de la problématique du cœur de ville ajaccien. La tranche d’âge des 13-25 ans nous fait défaut en centre-ville. C’était l’occasion de leur donner la parole et de voir quelles étaient leurs préoccupations de manière ludique ».





Des élèves du collège du Stiletto, du lycée Fesch et du CFA de la chambre de métiers de Corse-du-Sud ont donc envahi récemment la grande salle de la maison de quartier des Cannes sans savoir à l’avance sur quoi porterait la journée. Vanessa Santoni, directrice d’Entreprendre Pour Apprendre les y attendait avec des animateurs issus d’EPA, de la CAPA, de la CIJ et d’autres bénévoles afin de leur faire vivre une expérience intitulée « mini entreprise S ».

Ce principe consiste à favoriser le travail en équipe, développer la créativité et encourager la prise de parole en public en quelques heures. Les jeunes ont été répartis en différents groupes dans lesquels les établissements ont été mélangés pour valoriser la mixité. Le thème du jour : « Design ton cœur de ville ».





Les élèves ont procédé par étapes. Il s’agissait d’abord de déterminer selon eux les atouts et les points faibles du centre-ville ajaccien puis de noter quelles solutions ils souhaiteraient y apporter. Au programme bonne humeur et créativité. Aucune idée n’est écartée, chaque avis compte. Au-delà des constats et des pistes de réflexion, en une heure à peine, les jeunes méninges ont été sollicités afin de construire une affiche avec logo, slogan et illustration pour porter soit un projet avec une idée, soit un projet global avec plusieurs idées.

Au-delà de quelques projets d’animation, les préoccupations des jeunes qui sont ressorties le plus souvent ont été sur les transports et l’environnement avec des espaces verts ou la propreté urbaine. Les jeunes sont ensuite passés devant des jurys composés d’élus de la mairie et de la CAPA ainsi que d’agents.





A l’issue de cette présentation trois projets ont été retenus pour une finale devant l’ensemble des participants où la victoire a été emportée à l’applaudimètre.

Si tous les jeunes ont été félicités pour ce travail exemplaire en une journée, le projet qui a remporté cette petite compétition a été celui d'un tramway pour Ajaccio. Chacun est reparti avec une petite récompense et le sentiment d’avoir pu avoir droit à la parole à travers cette implication créative et citoyenne.